Где есть лучшие хинкали в Петербурге? Вот минимум 10 вариантов в кафе и ресторанах

«Литера G»

Легкомыслия в застольных вопросах в «Литера G» не терпят! Рядом с классическими (с говядиной или свининой и бараниной) по четвергам и воскресеньям рукотворят специальные мегрельские хинкали со сванским эларджи по рецепту грузинских горцев: внутри картофель и свежий сулугуни. Пробовать один — не серьезно! Поэтому берем сразу три (меньше не получится), тем более стоят они здесь от 60 рублей.