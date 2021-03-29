Где есть лучшие хинкали в Петербурге? Вот минимум 10 вариантов в кафе и ресторанах

Гамарджоба, генацвале! Рассказываем, где проходит великий путь великого блюда: «Собака.ru» публикует список заведений, где лепят лучшие хинкали с рекордными 18 (!) складками, с тыквой, овощами или самые сочные с мясом.
Georgiani
Шеф-повар Georgiani Георгий Гвитидзе лепит аутентичные мтиули, названные в честь горного региона Мтиулети в восточной Грузии, где появились хинкали. В закрученные дамплинги с говядиной добавляют чуть-чуть свинины, ароматные кинзу и петрушку и подают от трех штук (80 руб/шт). Хинкальный эскапизм выражается в сочных вегетарианских со шпинатом и сулугуни.
|Чкаловский пр., 38; Василеостровский рынок
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«Литера G»
Легкомыслия в застольных вопросах в «Литера G» не терпят! Рядом с классическими (с говядиной или свининой и бараниной) по четвергам и воскресеньям рукотворят специальные мегрельские хинкали со сванским эларджи по рецепту грузинских горцев: внутри картофель и свежий сулугуни. Пробовать один — не серьезно! Поэтому берем сразу три (меньше не получится), тем более стоят они здесь от 60 рублей.
|Гатчинская ул., 2/54
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МА
За Кавказ в итальяно-грузинском ресторане МА отвечает шеф-повар Маруся Наумова. Развернуться есть где: мясные хинкали (120 руб/шт) по велению души можно сделать жареными, а если хочется и вовсе без мяса, то предусмотрено две опции: с грибами и сулугуни или сладкие с вишней (90 руб/шт). На ул. Рубинштейна ресторан по-прежнему временно не работает.
|Московский пр, 200
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Le Courage
Торжественное воссоединение ансамбля русской кухни и гордого грузинского Kazbegi произошло под крышей жилого комплекса «Русский дом». Впервые знакомимся с хинкали с овощами (65 руб/шт), вспоминаем встречу с хинкали с тягучим сулугуни (70 руб/шт) и не отказываем себе в классических мясных (от 80 руб/шт).
|Басков пер., 2
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ЭZO
Один из резидентов «Бертгольд-центра» — грузинская закусочная, в которой лепятся излюбленные хинклуки — это миниатюрные хинкали с разным наполнением: говядина, баранина, шпинат и орехи или грибы и копченый сыр (в порции 3 шт одного вида за 190 руб). Отдельного внимания заслуживает уже сложенное блюдо — хинклуки в сливочном соусе из горгонзолы и песто из кинзы.
|Гражданская ул., 13-15
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«Каха бар»
Здесь придумали «Ночь поедателей хинкали» — помимо главного блюда по всех филиалах обозначены разные увеселения: то фото зона, то музыканты, то шаржи. С говядиной и свининой, с бараниной или с грибами и сыром хинкали можно взять только от 3 шт (и от 80 руб/шт).
|Рубинштейна, 24; Б. Конюшенная, 2; Большой пр. П.С., 82; Восстания, 15
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Mindal Cafe
По городским гастрономическим слухам, шеф-повар Маруся Наумова — единственная в Петербурге умеет закладывать 18 складок на хинкали (а, как известно, чем больше, тем лучше). Классические с говядиной или бараниной — массивные — улетают за 120 руб/шт. А вот десертные хинкали с клубникой и базиликом из кулинарной лавки берем с собой для варки дома.
|пр. Лермонтовский, 30
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Дзамико
В здании «Бутылки» на Новой Голландии за Грузию несет ответ кафе Дзамико. 6 разных начинок: говядина и свинина, баранина и четыре вида без мяса! Нежная тыква, сыр, шпинат или лесные грибы и картофель — любые обойдутся за 80 руб/шт.
|наб. Адмиралтейского канала, 2
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«Хачапури и вино»
О любви команды к грузинским пельменям свидетельствует хотя бы то, что ими учрежден специальный фестиваль «Хинклоба» — по поеданию хинкали (победителя определяют по количеству хвостиков в тарелке). В ресторане на Малой Конюшенной придумали готовить тесто без яиц, поэтому их хинкали с вешенками (50 руб/шт) — веганское блюдо!
|Малая Конюшенная ул., 9
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Mama Tuta
Арам Мнацаканов считает хинкали блюдом сверхсамобытным. Соус? Нет! Столовые приборы? Мы едим руками! Если в Грузии их употребляют, в основном, с утра, в Mama Tuta подают в любое время. Берем перламутровые (шеф назначил этот эпитет из-за цвета теста) калакури — те, в которых есть зелень — со свининой и говядиной (360 руб), или месхури с бараниной и копченым сулугуни (790 руб).
|Зоологический пер., 2-4
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