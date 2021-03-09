Где искать блины на масленичную неделю? 10 вариантов в ресторанах Петербурга

Блины-налистники, рисовое тесто, адаптированные рецепты из детства и почти любая икра! Рассказываем, в каких ресторанах Петербурга отмечают Масленицу.
«Банщики»
Традиционная широкая Масленица от шеф-повара Станислава Левохо — это румяные блины, вариативность и начинка на разный лад. Всю масленичную неделю предлагают и традиционные со сметаной и красной икрой, и особые: шпинатные с крабом и сливочным соусом, ржаные с картофелем, нельмой и огурцом, кукурузные с говяжьим мармеладом и брусничным соусом. Если пришли компанией, берите сразу дюжину — ее сопровождают русским самоваром.
|Дегтярная ул., 1А
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Kuznya House
В Кузне здорово избегают гендерных праздников, но всеобще любимые чтут. Руслан Закиров решил дать волю незакрытым блинным гештальтам: то гречневые с грудинкой и кислой капустой, то с кремом авокадо и копченым лососем или вообще бретонский блин с сыром, ветчиной и трюфелем. Про классические русские с красной или черной икрой тоже напоминать не нужно!
|наб. Адмиралтейского канала, 2А
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Made in China
Дружественный микс русских традиций и азиатских гастрономических акцентов предлагают в Made in China: блины с соленым сыром, манго и кокосом; с лососем, икрой васаби в азиатском соусе или блин-ролл с авокадо, беконом и яйцами. Десертные блинные торты — с матчей и маракуйей или с соленой карамелью и жареным пеканом — совмещаем с добротной порцией байцзю.
|Большая Морская ул., 35
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Chang
Азиатский гриль-бар подошел к Масленице с выдумкой: вместо блина готовят индийские лепешки парата с рагу из говяжьих хвостов или блинчики из рисового теста с маринованными аргентинскими креветками, капустой пак чой и соусом кунг пао.
|Московский пр., 186
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«Сыроварня»
Блинное меню в ресторане Аркадия Новикова включает шесть позиций: деликатесные блины с крабом, мини-рулеты с окороком, блины с лососем и страчателлой (ее делают на собственном производстве внутри заведения). Сладкие тоже есть — с лесными ягодами и мороженым, с яблоком и кленовой карамелью или с заварным кремом и клубникой.
|Ковенский пер., 5
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Probka
В итальянском ресторане Арама Мнацаканова решили обойтись строгой и элегантной классикой (но только с 11 марта) — блины с черной или красной икрой, но не простой, а фирменной! Икра AramMnatsakanovSelection – это продукт практически штучный. Владелец гастрохолдинга самостоятельно отобрал сорт осетровой, которую из вологодской области поставляет «Русский икорный дом». Икра используется только от взрослой особи старше 15 лет.
|Зоологический пер., 2-4
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«Блок»
Шеф-повар Евгений Зубов встречает весну специальным блинным меню с интерпретированными вкусами прямиком из детства. Оладьи, к примеру, с карельской форелью и хрустящим огурцом, а печеные блины — с сулугуни и картофельной эспумой. Блины с припеком по подлинной русской рецептуре, но с адаптированной начинкой — говяжья грудинка, томаты и моцарелла от фермерского хозяйства Ленинградской области.
|Потемкинская улица, 4
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Smoke BBQ
Техасская Масленица на Рубинштейна! Меню разработали простое: мясо — блины с брискетом и соусом bbq, не мясо — блины с копченым лососем, и десерт — блинный торт с карамелью и миндалем.
|ул. Рубинштейна, 11
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«Строганов Стейк Хаус»
Румяные блины с тремя видами икры — щучья, лососевая или осетровая — подают в стейк-хаусе с 13-летним стажем. Про мясо тоже не забыли! Мраморную говядину упаковывают в золотой блин и несут с ледяной стопкой (по обоюдному желанию, конечно).
|Конногвардейский б-р, 4
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«Ферма Бенуа»
Ресторанам в спальных районах тоже говорим спасибо! В «Ферме» выбор небольшой, но концентрированный: классические панкейки с ванильным соусом, домашней гранолой и голубикой, блины с лососем слабой соли или крохотные блины-налистники с творогом и изюмом.
|Тихорецкий пр., 17Г
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