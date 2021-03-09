Где искать блины на масленичную неделю? 10 вариантов в ресторанах Петербурга

«Банщики»

Традиционная широкая Масленица от шеф-повара Станислава Левохо — это румяные блины, вариативность и начинка на разный лад. Всю масленичную неделю предлагают и традиционные со сметаной и красной икрой, и особые: шпинатные с крабом и сливочным соусом, ржаные с картофелем, нельмой и огурцом, кукурузные с говяжьим мармеладом и брусничным соусом. Если пришли компанией, берите сразу дюжину — ее сопровождают русским самоваром.