Коктейли недели: новое меню в баре Xander, посвященное смене сезонов в Петербурге

Смена сезона в баре Xander отмечается новым коктейльным меню, вдохновленным сезонами Петербурга — такими особенными! Весенний коктейль посвящен корюшке, зимний — сосулям, а Негрони главный миксолог бара Тарас Завальнюк собрал из 16 компонентов. Само меню — кубик-трансформер с акварельными рисунками — отдельный повод заглянуть в Four Seasons.
Complicated Negroni
Негрони — классика, за которой (в том числе) приходят в Xander. «Сложным» его сделала команда бара, когда решила, что каждый чистый алкогольный напиток уникален, и смешала 5 видов джина, 6 типов вермута и 5 разных биттеров в одном бокале.
Koryushka
Весна в Петербург приходит совсем не в марте, а в середине апреля — вместе с корюшкой. Коктейль с четким и ярким ароматом свежих огурцов призван проассоциировать в любое время года.
Ostorozjno Sosuli
Название коктейля — ирония и непереводимый петербургский фольклор. В голубой воде чувствуется ром, белый шоколад и перечная мята.
Golden Leaves
Осенний золотой коктейль с бергамотом, персиком, звенящим игристым и стойким джином.
Bridges Martini
Лето, мосты, сауэры! Коктейль, на который планируем сваливать ответственность за опоздание на временную сводку, кисло-сладкий с лаймом, розой и личи.
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