Коктейли недели: новое меню в баре Xander, посвященное смене сезонов в Петербурге

Complicated Negroni

Негрони — классика, за которой (в том числе) приходят в Xander. «Сложным» его сделала команда бара, когда решила, что каждый чистый алкогольный напиток уникален, и смешала 5 видов джина, 6 типов вермута и 5 разных биттеров в одном бокале.