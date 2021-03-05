9 праздничных сет-меню в ресторанах Петербурга к 8 марта

Живые весенние цветы, гастрономические сеты, музыканты и бывшие девушки шеф-поваров. «Собака.ru» выяснила, что будет происходить в ресторанах Петербурга на 8 марта!
Cет «Бывшие Богачёва» в Mr. Bo
Ужин в честь 8 марта шеф-повар Mr. Bo Дмитрий Богачев посвятил своим бывшим. 6 курсов (по задумке автора) должны свести с ума каждого, да так, чтобы вернуться хотелось. Набор за 3900 руб. включает 4 блюда с морепродуктами: кальмар с кремом из яблок, севиче из лосося с укропным маслом, гребешок с кремом из тыквы и судак с древесными грибами. В перерыве сливочная страчателла с баклажаном, а на десерт — малина с гречкой и ромашкой. Помимо сета в ресторан можно прийти за устрицами, а основное меню работать не будет!
|Манежный переулок д.2
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Гастрономический ужин в Bilbao
Весенний, морской сет за 4000 руб. на кухне страны Басков включает 7 перемен. На аперитив — устрица в горчичном листе, сваренная в панцире с эмульсией из лайма и бульона. Основные акценты ужина расставлены в трех последующих блюдах: кальмар с черной икрой, тартар из тунца и говядины, лосось в соусе из своего сока на манер пиль-пиль. Утку сервируют кремом из копчёных кешью с фенхелем. Сет предусмотрительно включает 2 десерта и оба с цветами!
|Суворовский пр., 17
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Женщина с вином в кафе «Мечтатели»
В гастрономическом кафе торжествует любовь к четырем роскошным женщинам: Анн Гро, с 1995 года занимавшейся виноделием в Бургундии, сестрам Реннер, австрийкам, свершившим авангардный «бунт в бокале» и Эмелин Бобине, француженке, чей муж был наследником виноградников в долине Луары. Сет из трех вин (1200 руб) сопроводят закуски от шефа Виталия Паппа: пряный сырный кекс и крем из рикотты с трюфелем.
|наб. реки Фонтанки, 11
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Трюфельный сет в Commons
Женский день Антон Абрезов решил провести под знаком трюфеля. Только представьте, сет состоит из 8 курсов (3500 руб), а черный трюфель встречается в каждом! Будьте внимательны, 8 марта основное меню в ресторане действовать не будет.
|наб. канала Грибоедова, 39
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Festa della grappa в Jerome
5 дней подряд (с 5 по 9 марта) в Jerome объявляют festa della grappa: десерт «Граппа Баба» с лимонным мармеладом и взбитым маскарпоне и welcome-перфоманс Антонио с граппой! 8 марта в 12:00 шеф проведет мастер-класс по приготовлению домашней пасты пичи качо э пеппе в прямом эфире инстаграм-аккаунта ресторана.
|ул. Большая Морская, 25
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Весенние цветы в BIO MY BIO
Шеф-повар кафе Игорь Гришечкин и шеф-кондитер Ирина Лылова вдохновились весенними цветами и приготовили вечерний гастрономический сет из шести курсов (2900 руб). Тарталетки с крабом и кремом из заварных желтков украшены анютиными глазками, а компрессированные груши и малосольные огурцы с кокосовой сметаной — васильками.
|Вознесенский проспект, д. 6
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Гастрономический сет в Eclipse
Сет, посвященный женской красоте и красоте природы. Сергей Фокин предлагается 7 курсов и 7 разных настроений: кальмар с соусом из медовых сот, рубленный сиг с мандаринами, айва с рулетом из цесарки, страчетелла с раковым биском и аленький цветочек! 6 пар вина и ягодный пунш дополнят ужин (15000 руб).
|Приморское шоссе, 424
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Сет и живая музыка в Wine Gogh
Авторский несложный сет и живая музыка в винном ресторане: слабосоленый лосось со свекольным карпаччо и тартаром из авокадо; дорадо с шафранным ризотто, страчателлой и соусом из чёрных олив и чизкейк из белого шоколада.
|Малая Конюшенная ул., 7
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Сет в Mука & Вода
Плавная смена сезонов в ресторане на Гороховой. Характерные для зимы продукты здесь дополнили новыми ингредиентами. Ужин из 6 курсов стоит демократичные 1900 руб! Подают тартар из лосося с виноградом, печеные томаты с муссом из рукколы, рийет из утки с фенхелем, цветную капусту в глазури, ньокки с устрицами и тыквой, а закончить вечер предложат айвой с кремом из пармезана.
|Гороховая ул., 44
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