9 праздничных сет-меню в ресторанах Петербурга к 8 марта

Cет «Бывшие Богачёва» в Mr. Bo

Ужин в честь 8 марта шеф-повар Mr. Bo Дмитрий Богачев посвятил своим бывшим. 6 курсов (по задумке автора) должны свести с ума каждого, да так, чтобы вернуться хотелось. Набор за 3900 руб. включает 4 блюда с морепродуктами: кальмар с кремом из яблок, севиче из лосося с укропным маслом, гребешок с кремом из тыквы и судак с древесными грибами. В перерыве сливочная страчателла с баклажаном, а на десерт — малина с гречкой и ромашкой. Помимо сета в ресторан можно прийти за устрицами, а основное меню работать не будет!