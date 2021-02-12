Что дарить и куда идти в День всех влюбленных: 15 вариантов в ресторанах Петербурга

«Подвешенные» валентинки в «Хочу в Сибирь»

В баре на Восстания влюбленным посвящен не один день — всю неделю здесь можно подвесить валентинку для кого-угодно. Ей может служить любой коктейль из меню, настойка, закуска или титульные пельмени. Механика проста: звоните или пишете в бар, выбираете, что хотите подарить и оставляете номер телефона, по которому команда из Сибири сообщит о подарке.