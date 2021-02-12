Что дарить и куда идти в День всех влюбленных: 15 вариантов в ресторанах Петербурга

Самый романтичный день в 2021 году выпадает на воскресенье, поэтому у всех влюбленных (в город, в жизнь или в свой дом тоже считается) целых два дня на долгожданные признания. «Собака.ru» рассказывает, что будет происходить в ресторанах накануне Дня святого Валентина.
Cет в Bio My Bio
Игорь Гришечкин подготовил романтический ужин из шести блюд без сахара, глютена и лактозы. В пару к тарту с авокадо и палтусом, лососю с яблоком и утке в кофейной карамели подбирайте игристое из винограда, выращенного согласно методам биодинамики.
|Вознесенский пр., 6
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Love Italy Weekend в Jerome
14 февраля Jerome отмечает юбилей — ресторану исполняется 5 лет. По этому поводу Антонио Фреза готовит сицилийский спешл: морепродукты, вина, коктейли, музыканты и тот самый хитовый торт от шефа.
|ул. Б. Морская 25
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Ужин при свечах в Cococo Bistro
Свечи, велком-дринк и специальный плейлист нас ждет в самом сердце Новой Голландии. Помимо перечисленного собирается праздничный ужин из пяти блюд: гравлакс с малиновым уксусом, крем из сельдерея с кальмаром, пицца с тамбовским окороком и моченым ананасом, утиная ножка конфи и валентинка с грейпфрутом.
|наб. Адмиралтейского канала, 2И
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Saviv one live weekend
C 12 февраля на Большой Конюшенной морепродуктовый праздник: собираются подавать плато с устрицами Матоя, мурманский гребешок, японские устрицы и пудинг с розовой водой. Сопровождение к блюдам уже предрешено — шеф-бармен подготовил коктейли по мотивам сериала «Секс в большом городе».
|ул. Большая Конюшенная 9
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«Подвешенные» валентинки в «Хочу в Сибирь»
В баре на Восстания влюбленным посвящен не один день — всю неделю здесь можно подвесить валентинку для кого-угодно. Ей может служить любой коктейль из меню, настойка, закуска или титульные пельмени. Механика проста: звоните или пишете в бар, выбираете, что хотите подарить и оставляете номер телефона, по которому команда из Сибири сообщит о подарке.
|Тип места ул. Восстания, 37-39
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Музыка, сеты и сладкие наборы в Гранд Отеле Европа
14 февраля в лобби отеля под аккомпанемент гитары, саксофона, рояля и скрипки выступит финалист шоу «Голос» Виктор Зуев. На ужин шеф-повар подготовил два сета: с устрицами, креветками, уткой и лососем или с перепелкой, молочным теленком, лангустином и фуа-гра. А в кафе «Мезонин» можно найти сладкие наборы с капкейками и золотую коробку с клубникой в глазури.
|Михайловская ул., 1/7
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Месяц романтики в ресторанах Арама Мнацаканова
ProbkaFamily традиционно отмечает День влюбленных целый месяц. Среди эксклюзивов вино Натали, которое Арам посвятил своей жене Наталье Малиновской, римская и неаполитанская пиццы в форме сердца, приготовленные на открытом огне (ресторан R14) и гастроли булочек маритоццо из московского ресторана Maritozzo на Патриарших. Согласно легенде в булочки со взбитыми сливками женихи в Риме прятали обручальное кольцо, чтобы сделать предложение.
|ул. Академика Павлова, 5
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День любви в Charlie
Начиная с пятницы смело заказывайте бутылку шампанского или игристого: сомелье кафе Ирина Манчук научит вас делать сабраж (прим. ред.: откупорка бутылки пенящегося вина с помощью сабли). Весь уикэнд действуют специальные цены на устрицы (берем с копченой сметаной и черной икрой), а 14 февраля выступит ансамбль джазистов.
|наб. кан. Грибоедова, 54
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Афродизиаки в La Perla
Во всех ресторанах La Perla предложат попробовать афродизиаки, а именно устрицы (только их 10 видов), гребешки, вонголе, мидии и экстремальный моллюск анадара с кровеносной системой.
|ул. Рубинштейна, 9/3, Смольный пр., 5, ул. Марата, 53
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Романтические боксы от AEffect
О тех, кто решил остаться праздновать День Святого Валентина дома позаботился ресторан AEffect и составил гастрономические боксы по мотивам романтических фильмов. На выбор предлагают три вида: итальянский со спагетти, мясными митболлами и салфетками для слез (идеально под мультфильм «Леди и Бродяга»), французский с багетом, паштетами и кексом (смотрим «Амели» и «Шоколад») и американский с сэндвичами, колой и печеньем (специально для фильма «Дневник Памяти»).
|Ждановская ул., 45
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Рыба в Commons
Антон Абрезов придумал сет из 7 курсов и определил в него рыбу и морепродукты. Камбала, мидии, гребешки, устрицы и вино — звучит как идеальный план. Только что обновленное меню ресторана (там тоже много французского) 14 февраля работать не будет.
|наб. канала Грибоедова, 39
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Сет для двоих из восьми блюд-миниатюр в ресторане «Блок»
14 февраля в мясном ресторане заказываем сет миниатюр. Для каждого в паре блюда свои — кому-то ржаная трубочка с тартаром из оленины, бриошь с пастрами, ржаной мадлен с мраморной говядиной и куриный паштет с луковым джемом, а кому-то гребешок с манго, эклер с крабом, тартар из форели и «ложный» трюфель. Коктейли для субъектов тоже разные — твист на негрони и коктейль с нотами спелой японской дыни и цедрой лайма.
|Потёмкинская ул., 4
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Подарок для каждой пары в Nama
14 февраля в азиатском ресторане каждая влюбленная пара получит десерт в качестве комплимента: муссовая конфета юдзу-матча, одетая в белый шоколад от шеф-кондитера Александры Богдановой.
|Ковенский пер., 5
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F*ck 2021 heart в Goose Goose
13 и 14 февраля погружаемся в электронный вайб и этнику вместе с VTLTY, STOLIAROVA, Vladislava, Erin Diosa. Неон, свечи, игристый безлимит и лимитрованная коллекция коктейлей от шеф-бармена: на земляничном итальянском ликере, с джином на черничном йогурте или на темном роме.
|Б. Конюшенная ул., 27
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Авторские сеты в необистро «Тени»
Сет блюд состоит из трех курсов: севиче из креветки с помело в маринованной кольраби, филе утки с копченой вишней и пирожным «картошка» из сельдерея, кокосовый тирамису с личи. Илья Бунин подготовил коктейльный сет, в котором все дело в подаче — вливать порто, опрыскивать хвойной водой, приправлять биттером, распаковывать крафтовый мешок с запиской — все это мы очень любим.
|Кирочная ул., 47
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