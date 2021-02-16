Где искать безалкогольный дайкири, хайбол и сауэр? 10 коктейлей в барах Петербурга

Куда идти за Кровавой Мэри, гимлетом и базиликовым смэшем, если алкоголь нельзя (или не очень хочется)? Мы нашли несколько баров в Петербурге, где готовят коктейли на альтернативном алкоголе.
Made in China
Agricol Daiquiri
Вася Марков, шеф-бармен азиатского ресторана на Большой Морской, профессиональный коктейльный фасилитатор. Одним предлагает коктейли по оригинальным рецептам из The World`s 50 Best Bars (сейчас напитки от Нико де Сото, владельца Нью-Йоркского MACE), другим — безалкогольные версии алкогольных хитов (почти не отличить). Дайкири, к примеру, на лаймовом кордиале, с соком юдзу и агрикольным ромом. Да, спиртное в составе есть, но по добродушным российским стандартам к безалкогольным напиткам относятся те, где доля этилового спирта не более 0,5%. Мелочь, а приятно!
MeToo
Посвященный всем любителям Негрони, Американо или Milano Torino, кто по любым причинам отказался от алкоголя, коктейль MeToo — будто соткан из микса биттеров и домашнего (!) безалкогольного вермута.
Kimchi Mary
Отказываясь от кровавой, выбираем девственную Мэри в азиатском стиле: в основе томатный и ананасовый соки, азиатские специи и соусы. Пэйрингом к напитку служит украшение из креветочного чипса и домашнего кимчи.
|ул. Большая Морская, 35
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Social Club
Барбарисовый Spritz
Легкий и идеальный для воскресного бранча всех воздерживающихся: кисло-сладкий ягодный коктейль с легким цветочным ароматом. Внутри безалкогольного розовое игристое и барбарисовый кордиал.
|ул. Рубинштейна 40/11
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«Компромисс»
Spicy Gimlet
За спиной Довлатова на улице Рубинштейна теперь бар «Компромисс» выходца из команды Bolshoybar Юрия Бадак. Здесь любят рассказывать коктейльные истории, в том числе и совсем безобидные. К примеру, вариация на классический гимлет (джин + лайм) здесь подается с основой non-alcoholic, сельдереем, острым чили и лаймом.
Gin Basil Highball
Базиликовый Хайбол с лаймовым кордиалом и медом алоэ — это твист на Gin Basil Smash, только вместо обычного джина — безалкогольный. Как настоящий!
|ул. Рубинштейна, 23
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Salone Pasta & Bar
Коктейли на безалкогольной каве
В коктейльном меню таких смешанных напитков вы не найдете, но безалкогольное игристое, на котором вам смогут смешать коктейль — пожалуйста! Вспоминаем классику типа Беллини и Кир Рояль или берем любой физз по вкусу вечера.
|Наб. реки Фонтанки, 30
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El Copitas Room
Virgine Martini
Команда El Copitas Bar в начале прошлого года открыла первую в России дегустационную комнату безалкогольных спиритов и коктейлей (в соседнем с баром помещении сейчас располагается фирменный шоу-рум). Virgine Martini — вариация на Dry Martini с английским безалкогольным спиртом (!). Дистилляция проходит в медных перегонных кубах (такие же используются при производстве виски), а в качестве основы — настои трав, злаковых и бобовых культур.
Virgine Gin Tonic
Джин тоник в версии без алкоголя может совсем не отличаться по вкусу от привычного нам, если смешивать его на итальянской бесспиртовой граппе (существует в нескольких вариациях на основе ароматических трав и ягод). Приправить следует огуречным тоником.
Безалкогольная вариация на бессмертную классику — New York Sour. По оригинальному рецепту его готовят с бурбоном и вином, а в комнате его смешивают из сока лимона, домашнего яблочного сиропа и безалкогольного красного вина Syrah.
|Колокольная ул., 2
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