Где искать безалкогольный дайкири, хайбол и сауэр? 10 коктейлей в барах Петербурга

Made in China

Agricol Daiquiri

Вася Марков, шеф-бармен азиатского ресторана на Большой Морской, профессиональный коктейльный фасилитатор. Одним предлагает коктейли по оригинальным рецептам из The World`s 50 Best Bars (сейчас напитки от Нико де Сото, владельца Нью-Йоркского MACE), другим — безалкогольные версии алкогольных хитов (почти не отличить). Дайкири, к примеру, на лаймовом кордиале, с соком юдзу и агрикольным ромом. Да, спиртное в составе есть, но по добродушным российским стандартам к безалкогольным напиткам относятся те, где доля этилового спирта не более 0,5%. Мелочь, а приятно!