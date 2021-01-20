Где в Петербурге есть черную икру, хинкали и хот-дог по вегану?

Борщ, веганские креветки и карбонара: редакция «Собака.ru» прошлась по заведениям города и нашла десяток блюд-источников растительного белка.
Хинкали с сейтаном в томатном соусе
Кафе Ананда на Большой Пушкарской улице предлагает веганскую и вегетерианскую еду европейского, грузинского, итальянского и азиатского направления. Где еще встретить котлету по-киевски или хинкали по вегану? Последние, кстати, с сейтаном — это пшеничный белок (супер низкокалорийный), по текстуре напоминающий курицу. Подаются хинкали с домашним томатно-майонезным соусом.
|Ananda
Узнать подробнее
Борщ
Кажется, любовь к борщу у русского человека зашита в генах. Вегетарианцев спасет кафе-бар «Шамбала», находящийся в «Бермудском треугольнике» нашего города. В основе супа овощи (свекла, морковь, капуста) и соевый шницель.
|SHAMBALA VEGAN BAR
Узнать подробнее
Морская пицца
Кафе (и магазин) Vegan Beats изловчились и приготовили морскую пиццу без продуктов животного происхождения. Копченый тофу, рыба из моркови, веганский сыр и пара сюрпризов: вместо осетровой — икра из бурых водорослей, а креветки из корня коньяка (не то, о чем вы подумали!). Это привлекательное многолетнее растение, произрастающее в Восточной Азии и издающее ужасающий запах во время цветения.
|Vegan Beats
Узнать подробнее
Врап
Еще один вариант насытить организм белком — семена льна. В Dopamine на Василеостровском рынке крутят гринпис врап с кокосовым тахини. В лаваше сплошная зелень: авокадо, брокколи, капуста, цукини, чука, огурец, романо, семена льна и подсолнечника.
|Dopamine
Узнать подробнее
Карбонара
Веганский контейнер на Лиговском проспекте щедр на альтернативы любимой классике. Карбонару, к примеру, готовят с вешенками, сейтаном и сливочным соусом на овсяном молоке.
|Veggie Box
Узнать подробнее
Бургер
Jiva придумали конструктор веганских бургеров — на выбор и булка, и основа, и топпинг. Вместо говяжьей котлеты предлагают целых 9 (!) альтернатив: нутовая, шпинатая, кичри (из риса и маша), рыбная (из риса, тофу и нори), фасолевая, «бифштекс» (из риса и сейтана), тофу, фалафель и сейтан. Котлеты можно купить отдельно в виде замороженных полуфабрикатов.
|Jiva Burgers
Узнать подробнее
Хот-дог
Мы любим когда одним заведением можно убить нескольких зайцев: опрокинуть пару порций разнообразной настойки и вкусить чего-то нового. Полностью веганский хот-дог дают в баре Brimborium. В составе сосиски из горохового белка, микрозелень, овощи и томатный соус.
|Brimborium
Узнать подробнее
Блинчики с «чёрной икрой»
Да, они тоже могут попадать под гриф «этичное потребление»! В кафе «Мир» икру делают из соевого соуса и семян чиа и подают вместе с блинами и домашней сметаной — все по вегану.
|«Мир»
Узнать подробнее
Пицца
Темпеньезе — эксклюзив Третьего кластера. Это пицца из Daner Pizza Spot (здесь вся пицца неаполитанская и по вегану) с бальзамическим кремом и моцареллой. Основной ингредиент — темпе — ферментированный продукт из соевых бобов.
|Daner Pizza Spot
Узнать подробнее
Суп из фасоли
Фасоль — это легкоусвояемый белок, по своей пищевой ценности не уступающий животному. В кафе Vmesto на Итальянской улице пробуйте суп из фасоли лима в кокосовом молоке с вялеными томатами и кейлом.
|Vmesto
Узнать подробнее
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.