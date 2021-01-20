Где в Петербурге есть черную икру, хинкали и хот-дог по вегану?

Морская пицца

Кафе (и магазин) Vegan Beats изловчились и приготовили морскую пиццу без продуктов животного происхождения. Копченый тофу, рыба из моркови, веганский сыр и пара сюрпризов: вместо осетровой — икра из бурых водорослей, а креветки из корня коньяка (не то, о чем вы подумали!). Это привлекательное многолетнее растение, произрастающее в Восточной Азии и издающее ужасающий запах во время цветения.