18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть

Где в Петербурге есть черную икру, хинкали и хот-дог по вегану?

Борщ, веганские креветки и карбонара: редакция «Собака.ru» прошлась по заведениям города и нашла десяток блюд-источников растительного белка.

Хинкали с сейтаном в томатном соусе

Кафе Ананда на Большой Пушкарской улице предлагает веганскую и вегетерианскую еду европейского, грузинского, итальянского и азиатского направления. Где еще встретить котлету по-киевски или хинкали по вегану? Последние, кстати, с сейтаном — это пшеничный белок (супер низкокалорийный), по текстуре напоминающий курицу. Подаются хинкали с домашним томатно-майонезным соусом. 

Ananda
Узнать подробнее
   

Борщ

Кажется, любовь к борщу у русского человека зашита в генах. Вегетарианцев спасет кафе-бар «Шамбала», находящийся в «Бермудском треугольнике» нашего города. В основе супа овощи (свекла, морковь, капуста) и соевый шницель. 

SHAMBALA VEGAN BAR
Узнать подробнее
   

Морская пицца 

Кафе (и магазин) Vegan Beats изловчились и приготовили морскую пиццу без продуктов животного происхождения. Копченый тофу, рыба из моркови, веганский сыр и пара сюрпризов: вместо осетровой — икра из бурых водорослей, а креветки из корня коньяка (не то, о чем вы подумали!). Это привлекательное многолетнее растение, произрастающее в Восточной Азии и издающее ужасающий запах во время цветения.

Vegan Beats
Узнать подробнее
   

11 альтернатив курице и творогу для насыщения организма белком

Врап

Еще один вариант насытить организм белком — семена льна. В Dopamine на Василеостровском рынке крутят гринпис врап с кокосовым тахини. В лаваше сплошная зелень: авокадо, брокколи, капуста, цукини, чука, огурец, романо, семена льна и подсолнечника.

Dopamine
Узнать подробнее
   

Карбонара

Веганский контейнер на Лиговском проспекте щедр на альтернативы любимой классике. Карбонару, к примеру, готовят с вешенками, сейтаном и сливочным соусом на овсяном молоке.

Veggie Box
Узнать подробнее
   

Бургер

Jiva придумали конструктор веганских бургеров — на выбор и булка, и основа, и топпинг. Вместо говяжьей котлеты предлагают целых 9 (!) альтернатив: нутовая, шпинатая, кичри (из риса и маша), рыбная (из риса, тофу и нори), фасолевая,  «бифштекс» (из риса и сейтана), тофу, фалафель и сейтан. Котлеты можно купить отдельно в виде замороженных полуфабрикатов. 

Jiva Burgers
Узнать подробнее
   

Хот-дог

Мы любим когда одним заведением можно убить нескольких зайцев: опрокинуть пару порций разнообразной настойки и вкусить чего-то нового. Полностью веганский хот-дог дают в баре Brimborium. В составе сосиски из горохового белка, микрозелень, овощи и томатный соус.

Brimborium
Узнать подробнее
   

Блинчики с «чёрной икрой»

Да, они тоже могут попадать под гриф «этичное потребление»! В кафе «Мир» икру делают из соевого соуса и семян чиа и подают вместе с блинами и домашней сметаной — все по вегану.

«Мир»
Узнать подробнее
   

Пицца

Темпеньезе — эксклюзив Третьего кластера. Это пицца из Daner Pizza Spot (здесь вся пицца неаполитанская и по вегану) с бальзамическим кремом и моцареллой. Основной ингредиент — темпе — ферментированный продукт из соевых бобов. 

Daner Pizza Spot
Узнать подробнее
   

Суп из фасоли

Фасоль — это легкоусвояемый белок, по своей пищевой ценности не уступающий животному. В кафе Vmesto на Итальянской улице пробуйте суп из фасоли лима в кокосовом молоке с вялеными томатами и кейлом.

Vmesto 
Узнать подробнее
   
Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты