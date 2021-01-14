Чизкейк из тофу, торт без сахара и бисквит из банана: 9 заведений Петербурга с невредными десертами

Мы, конечно, за ЗОЖ, велнесс и healthy fit, но иногда так хочется чизкейк или торт. Рассказываем, в каких заведениях Петербурга десерты не только удовлетворят гедонистический настрой, но не навредят!
Мусс из авокадо и кокоса
В ресторане азиатской авторской кухни Глена Баллиса помимо лапши, риса и морепродуктов дают изящный десерт: мусс из авокадо, кокосового масла и меда с соком лайма. На украшение — пастила из тыквенных семечек, кокосовой стружки и фиников.
|Nama
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Торт с соленой карамелью
Гастрономические нонкомформисты обитают на Кузнечном переулке: в RAFamily готовят без муки и сахара, без сковородок и кастрюль. Чтобы не чувствовать стыд перед самим собой за лишние поглощенные калории, пробуйте торт с соленой карамелью. Внутри халвичные слои из финика и семечек, которые чередуются с вяленой грушей с корицей. Крем готовится на основе фиников и кокосовых сливок с добавлением розовой гималайской соли и грецких орехов. Никаких молочных продуктов, яиц и термической обработки!
|RAFamily
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Свекольный десерт
Осознанное потребление пропагандируют в новом ресторане Grasseria и подают авторские блюда без сахара, жира, консервантов, глютена, лактозы и мяса. Так, многосоставной десерт делают из печеной свеклы, добавляют ягоды и фундук и для большей убедительности сдабривают все халвой и маршмеллоу. Не пугайтесь! Халву готовят из гречневой муки и масла, зефир — из растительного молока и тапиоки, а сахар заменяют сиропом топинамбура.
|Grasseria
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Бананика
Куда первым делом пойдет вегетарианец? Правильно, в старейшее кафе вегетарианской кухни «Ботаника» на улице Пестеля! Магия нейминга просто заставит вас взять десерт Бананика и не зря: нежный крем — это банан и кешью, а бисквит сделан из обдирной муки (это ржаная неоднородная мука с небольшой частью оболочек зерна), банана, сиропа топинамбура, изюма, семечек и миндаля.
|«Ботаника»
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Чизкейк с фундуком
Десерты с пониженным содержанием сахара нужно брать в «Забыли сахар» — разнообразие цветной глазури хлеще, чем в «Пряничном домике» Перро, только местные подойдут еще веганам и сыроедам. Для чизкейка готовят крем из тофу и темного шоколада, а основа — из грецкого ореха и пекана с финиками и поджаренным фундуком.
|«Забыли сахар»
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Сырники без глютена
Как же волнительно прекрасно сладкое на завтрак, а в кофейне Algorithm Coffee пышные и воздушные сырники без глютена на рисовой муке с ничтожным содержанием сахара. Топпинг предложат на выбор, но мы за арахисовую пасту (в составе только арахис и соль).
|Algorithm Coffee
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Морковный торт
Кафе Мир абсолютно все готовят по вегану, включая торты. Только они еще и без сахара! Например, морковный торт, в котором все, как надо: и коржи, и заварной крем. Вместо сахара используют сироп топинамбура.
|VEGAN МИР
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Клафути
Anna's Secret Garden — сказочный лес для веганов. Пирог клафути готовят с псковскими фермерскими яблоками и брусникой, печёной в русской печи на Селигере. Тесто в нем облепиховое из рисовой, кукурузной, льняной муки с кокосовым молоком и маслом. Перед подачей блюдо польют кокосовым кремом. Десерт не содержит глютен и готовится без белого сахара (его заменяют сиропом топинамбура).
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Anna's Secret Garden
Клюквенный тарт
В кафе Vmesto можно совместить стрижку, свежесваренный кофе и невредный десерт. Советуем пряный клюквенный тарт: корж из миндаля, а начинка из домашнего сыра и клюквы. Сверху сироп топинамбура с листьями лайма и имбирем, кислица и ягоды можжевельника. Сочетание имбиря и хвои, как послевкусие прошедших новогодних праздников.
|Vmesto
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