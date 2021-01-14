Чизкейк из тофу, торт без сахара и бисквит из банана: 9 заведений Петербурга с невредными десертами

Торт с соленой карамелью

Гастрономические нонкомформисты обитают на Кузнечном переулке: в RAFamily готовят без муки и сахара, без сковородок и кастрюль. Чтобы не чувствовать стыд перед самим собой за лишние поглощенные калории, пробуйте торт с соленой карамелью. Внутри халвичные слои из финика и семечек, которые чередуются с вяленой грушей с корицей. Крем готовится на основе фиников и кокосовых сливок с добавлением розовой гималайской соли и грецких орехов. Никаких молочных продуктов, яиц и термической обработки!