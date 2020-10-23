6 главных вег-шефов Петербурга

София Любарова

Бренд «Кролик,беги»

Веганские тарты и чизкейки под брендом «Кролик, беги» Софии с домашней кухни разлетались так быстро, что в 2019 году она открыла для них одноименную кондитерскую. В заведении сортируют мусор, не используют одноразового и ведут просветительскую работу среди тысяч подписчиков своих соцсетей.