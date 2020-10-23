Веганская пиццерия, инклюзивное кафе и кондитерская здоровых сладостей — за всеми этими проектами стоят шефы-идеологи, которые прививают петербуржцам идеи экологичности, этичности и отказа от лишнего. Представляем вам номинантов ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» – главных вег-шефов и экоактивистов нашего города.
6 главных вег-шефов Петербурга
Даниил Петухов
Владелец первой в России неаполитанской веган-пиццерии Daner Pizza Spot так заразительно питчил свой проект, что инвестиции кафе собрал краудфандингом. Теперь он под лозунгом «Ешь пиццу, а не животных!» печёт «Пепперони» с растительной салями и охотно показывает татуировки — с хрюшкой на сердце и капустой на животе.
Мария Грекова и Илья Келарев
Автор инклюзивных мастерских «Простые вещи» Мария Грекова и шеф-повар Илья Келарев открыли инклюзивное же вегетарианское кафе «Огурец»: это одно из немногих мест во всей России, где взрослые с ментальными особенностями могут получить оплачиваемую работу — они здесь помогают готовить боулы или варить кофе.
София Любарова
Веганские тарты и чизкейки под брендом «Кролик, беги» Софии с домашней кухни разлетались так быстро, что в 2019 году она открыла для них одноименную кондитерскую. В заведении сортируют мусор, не используют одноразового и ведут просветительскую работу среди тысяч подписчиков своих соцсетей.
Анастасия Романова и Вячеслав Бурдуковский
Fake Cheesecake, Fika Vegan Bistro Food & Bakery
Идеолог проекта здоровых сладостей Fake Cheesecake Вячеслав Бурдуковский с коллегой Анастасией Романовой держат вегетарианское кафе в «Ленполиграфмаше», и не только кормят болоньезе с соевым фаршем и рисовыми сэндвичами, но и устраивают своп-вечеринки — на них люди обмениваются одеждой, косметикой и украшениями.
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» - бренд Индилайт.
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