У каждого бара есть лицо — его фирменный коктейль. Знакомьтесь с номинантами нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший фирменный коктейль» и не забывайте голосовать!
11 лучших фирменных коктейлей из баров Петербурга
«Свободная Ингрия»
Легенда Северо-Запада, самый освежающий коктейль Балтийского бассейна — как бы ни называли этот напиток в соцсетях, его харизма всё равно будет больше. Водка, морошковый ликер, яблочный сок и немного клюквы — сочетание насколько простое, но великое, что ежедневно для него в свободолюбивый бар привозят килограммы карельских ягод
|«Хроники»
Адрес: ул. Некрасова, 26
Borsch
Визитная карточка бара Imbibe. Свекольно-хлебный шот с пеной из сметаны, который ни разу не покидал коктейльную карту заведения. Вкусовое сочетание за которым возвращаются со всех концов света. Маленькая лепта в коктейльную историю небольшого бара из Санкт-Петербурга
|Imbibe
Адрес: ул. Жуковского, 6
Б/а Pisco Sour
Конечно, хит бара из рейтинга The World’s 50 Best Bars — Aztec Negroni, но раз команда в 2020 году взялась за актуальный тренд на безалкогольный алкоголь и сделала про него шоурум, то и текущий фаворит оттуда — это воздушный сауэр на основе б/а писко, дистиллята из мускатных сортов винограда, с фрешем из молодого стручкового горошка
|El Copitas Bar
Адрес: Колокольная ул., 2
Paloma
«Голубка» — так с мексиканского языка переводится слово paloma, также давшее название традиционного национального коктейля этой страны. В Paloma Cantina у семейства El Copitas Bar Paloma — это свежий, сексуальный хайбол с текилой и крафтовой грейпфрутовой содовой и полноправная хозяйка, не зря в честь нее дали имя самому бару
|Paloma Cantina
Адрес: Садовая ул., 8/7
«Ахматова»
В культовом для назначения встреч лобби-баре знают толк в истории и в историях. Элегантная, с сильным характером «Ахматова» — это вариация на Vesper Martini от Джеймса Бонда из джина, водки и цитрусового аперитива. Напиток посвящен поэтессе, которая в 1922 году именно здесь познакомилась с будущим мужем Николаем Пуниным
|Лобби-бар Гранд Отеля Европа
Адрес: Михайловская ул., 1/7
«Кровавая Мэри»
Год, который занял поиск баланса в этом коктейле, прошел не зря: сейчас в месяц смешивают по 1200 порций. Секрет и в найденных вкусах, и в подаче: «Кровавую Мэри» эффектно переливают, окуривают и сопровождают сетом маринадов. Плюс напиток выносят в графине, и компания гостей сможет сразу взять литр и разливать по рюмкам
|«Полторы Комнаты»
Адрес: ул. Маяковского, 34
«Лес»
Когда в русском коктейльном баре живописуют «Лес», то просят представить, что карибскую кокосовую пину коладу сослали в Сибирь, и ей там так понравилось, что она отказывается ее покидать. К чему кокос, когда есть кедровое молоко? А если прибавить ликер какао, ванильную водку и цитрус, то тайга и правда станет милее тропиков
|Orthodox
Адрес: ул. Рубинштейна, 2
Unusual Negroni
В джазовый бар-кофейню приходят за спокойной классикой, но с импровизацией. Негрони тут именно таков: к джину, вермуту и биттеру добавляется травяной амаро, затем в готовый коктейль кладут кофейные зерна и оставляют на сутки, чтоб напиток пропитался эфирными маслами от кофе — так вкус ансамбля становится мягче и тоньше
|Bolshoybar
Адрес: Большой проспект П.С., 45
Schlossgarten
Хотя сам бар чаще всего имеют в виду после ужина, то есть на своеобразный дижестив, но начинают здесь вечер всегда с чего-то полегче, с аперитивного коктейля. Архитектуру «Дворцового сада» (так переводится название) не раскрывают, но обещают фрукты, травы и специи, горечь клюквы, сладость малины и настой горького апельсина с абрикосом
|«Архитектор»
Адрес: ул. Рубинштейна, 13
«Тайный Советник»
В ресторане с такой творческой картой коктейлей, что на них приходят специально, «Советника» за два месяца после введения спросили более 600 раз. Это элегантный стронг на белом портвейне, земляничном джине и ванильной водке с английским тоником и сиропом «Имбирный пряник», обеспечивающим микс пряными нотами
|Madlab Bar
Адрес: улица Достоевского, 19/21
Негрони
Шеф-бармен, когда возглавляет бар, в первую очередь стремится написать собственную коктейльную карту. Но когда Тарас Завальнюк пришел верховодить в бар отеля Four Seasons, негрони авторства своего предшественника он оставил — так популярны в нем дымные ноты биттера на кардамоне и солоноватые от вермута на артишоках
|Xander
Адрес: Вознесенский пр., 1
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.