11 лучших фирменных коктейлей из баров Петербурга

«Лес»

Когда в русском коктейльном баре живописуют «Лес», то просят представить, что карибскую кокосовую пину коладу сослали в Сибирь, и ей там так понравилось, что она отказывается ее покидать. К чему кокос, когда есть кедровое молоко? А если прибавить ликер какао, ванильную водку и цитрус, то тайга и правда станет милее тропиков