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Когда можно будет полететь за границу? Оператор аэропорта «Пулково» назвал наиболее реалистичный срок

Оператор петербургского аэропорта «Пулково» назвал наиболее реалистичные сроки запуска рейсов за границу. По мнению генерального директора компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева, это может произойти в сентябре 2020 года.

«Мы понимает так, что авиакомпании сами по себе запрашивали открытие заграницы с 15 июля. Но мы также понимаем, что так как все экономики находятся в тяжелом положении, то скорее всего в России сначала будут заполнять свои собственные курорты, а уже потом открывать другие страны. В этом плане я поддерживаю точку зрения господина Варади (гендиректор Wizz Air — прим. ред.), более реалистично выглядит сентябрь», — заявил Сергеев.

Напомним, ранее стало известно, что петербургский аэропорт «Пулково» станет первой операционной базой венгерского лоукостера Wizz Air в России. Уже в сентябре 2020 года перевозчик разместит в Пулкове один самолет Airbus A320, а позже запустит пять новых направлений — в Австрию, Данию, Норвегию, Швецию и на Мальту.

Финская авиакомпания Finnair планировала возобновить полеты в Москву и Петербург с 1 июля, однако позже отменила запланированные полеты. А вот «Аэрофлот» собирается возобновить международные полеты только в третьем квартале 2020 года. Кроме того, Евросоюз вероятнее всего откроет свои границы для иностранцев с 1 июля.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 560 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Дарья Гладких,
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