«Мы понимает так, что авиакомпании сами по себе запрашивали открытие заграницы с 15 июля. Но мы также понимаем, что так как все экономики находятся в тяжелом положении, то скорее всего в России сначала будут заполнять свои собственные курорты, а уже потом открывать другие страны. В этом плане я поддерживаю точку зрения господина Варади (гендиректор Wizz Air — прим. ред.), более реалистично выглядит сентябрь», — заявил Сергеев.

Напомним, ранее стало известно, что петербургский аэропорт «Пулково» станет первой операционной базой венгерского лоукостера Wizz Air в России. Уже в сентябре 2020 года перевозчик разместит в Пулкове один самолет Airbus A320, а позже запустит пять новых направлений — в Австрию, Данию, Норвегию, Швецию и на Мальту.

Финская авиакомпания Finnair планировала возобновить полеты в Москву и Петербург с 1 июля, однако позже отменила запланированные полеты. А вот «Аэрофлот» собирается возобновить международные полеты только в третьем квартале 2020 года. Кроме того, Евросоюз вероятнее всего откроет свои границы для иностранцев с 1 июля.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 560 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.