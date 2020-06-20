ВОЗ предупредила о самой опасной фазе распространения коронавируса и попросила всех людей «проявлять чрезвычайную бдительность»

По данным гендиректора ВОЗ, за четверг стало известно более чем о 150 тыс. новых случаев коронавируса –это рекордный дневной показатель с начала пандемии. «Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки», – добавил он.