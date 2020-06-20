Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса COVID-19 из-за того, что страны восстанавливают экономическую и социальную деятельность, а также смягчают ограничительные меры. Об этом сообщает «Интерфакс».
ВОЗ предупредила о самой опасной фазе распространения коронавируса и попросила всех людей «проявлять чрезвычайную бдительность»
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Как отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, большинство людей устало сидеть дома, а страны стремятся возобновлять экономическую и социальную деятельность. «Но вирус по-прежнему быстро распространяется. Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы», – подчеркнул он.
По данным гендиректора ВОЗ, за четверг стало известно более чем о 150 тыс. новых случаев коронавируса –это рекордный дневной показатель с начала пандемии. «Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки», – добавил он.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 570 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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