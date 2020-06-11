В Петербурге от коронавируса вылечились более 30 пациентов, проходивших лечение плазмой крови

«В настоящий момент мы больше месяца используем эту методику лечения, за это время у нас 37 пациентов получили гиперимунную антиковидную плазму. 32 тяжелых пациента из этой группы выжили, есть обнадеживающие результаты. Безусловно, это эффективный вариант лечения, поэтому мы его в настоящий момент активно применяем», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Городской больницы №40 Евгений Гарбузов.

По словам Гарбузова, противопоказанием для лечения плазмой крови могут быть аутоиммунные заболевания. Также с осторожностью переливание стоит применять для людей с аллергией на белок плазмы и стабилизаторы, которые используют при ее изготовлении.

В начале мая медицинские учреждения Петербурга начали формировать пул пациентов, вылечившихся от коронавируса и готовых сдать свою кровь для лечения других людей с аналогичным диагнозом. Однако для того, чтобы стать донором, необходимо подойти по критериям возраста и состояния здоровья — поэтому лечение COVID-19 плазмой не будет широко доступно.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 490 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.