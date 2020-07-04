В Петербурге количество свободных коек для пациентов с COVID-19 увеличилось до 3 тысяч

Напомним, к концу мая коечный фонд в больницах Петербурга, отведенных для больных коронавирусом, был загружен на 89%. Это не позволяло перейти к снятию ограничений, введенных в городе для предотвращения распространения новой инфекции, заявляли в Смольном. Чтобы смягчить режим, должна быть свободна как минимум половина коек.

К середине июня в Петербурге не осталось больниц, которых можно перепрофилировать под пациентов с диагностированным COVID-19. Несмотря на это, власти города разработали план по возвращению перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19 больниц в штатный режим. К профильной деятельности приступят в первую очередь федеральные стационары.

А в конце июня было свободно почти 2,5 тысячи коек, располагающихся в перепрофилированных для пациентов с диагностированным коронавирусом стационарах.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 670 тысяч, в мире — 10 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.