Летние кафе откроются в Петербурге 29 июня. Уже опубликована предварительная инструкция для заведений общепита о том, в каком формате им нужно работать во время пандемии.
Летние кафе откроются в Петербурге 29 июня. Вот как они будут работать
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Фото: Shutterstock.com
Летние кафе смогу работать с 29 июня по 15 октября. Уличная мебель должна выглядеть в схожей стилистике окружающих архитектурных объектов и элементов благоустройства и размещаться с учетом обеспечения прохода шириной не менее 1,5 метров для пешеходов.
Столы и стулья будут выставлять рано утром — в 8:00 — и убирать с улицы после 00:00. Эксплуатация уличной мебели должна осуществляться с учетом обеспечения санитарно-эпидемиологических норм.
Помимо веранд, в Смольном планируют разрешить заведениям размещать уличную мебель перед входом. Подать заявление на размещение можно будет через личный кабинет на сайте Комитета имущественных отношений Петербурга — его обещают рассмотреть за пять рабочих дней.
Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин анонсировал снятие ряда ограничений в сфере услуг. До конца месяца в городе могут открыть коммерческую навигацию, террасы и летние кафе, дворцы, парки и, «возможно, отдельные парки, соответствующие санитарным требованиям и готовые к открытию». Позже губернатор города Александр Беглов также заявил о скором снятии ограничений в Петербурге.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 590 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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