Летние кафе смогу работать с 29 июня по 15 октября. Уличная мебель должна выглядеть в схожей стилистике окружающих архитектурных объектов и элементов благоустройства и размещаться с учетом обеспечения прохода шириной не менее 1,5 метров для пешеходов.

Столы и стулья будут выставлять рано утром — в 8:00 — и убирать с улицы после 00:00. Эксплуатация уличной мебели должна осуществляться с учетом обеспечения санитарно-эпидемиологических норм.

Помимо веранд, в Смольном планируют разрешить заведениям размещать уличную мебель перед входом. Подать заявление на размещение можно будет через личный кабинет на сайте Комитета имущественных отношений Петербурга — его обещают рассмотреть за пять рабочих дней.