Стало известно, когда в Петербурге планируют открыть парикмахерские

Власти рассчитывают смягчить ограничения, введенные ранее в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, уже 15 июня. «Мы рассчитываем с понедельника разрешить работу организаций в сфере услуг, это парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, ключей, химчистки, прачечные и остальные», — приводит ТАСС слова вице-губернатора.

Напомним, на сегодняшний день Петербург пока не готов к дальнейшему снятию ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Так считает главный санитарный врач города Наталия Башкетова, напомнив, что в городе и так сделали послабление — с сегодняшнего дня, 8 июня, разрешена работа непродовольственных магазинов, ранее, 5 июня, возобновились богослужения с участием прихожан.

Ранее стало известно, что Смольный совместно с Роспотребнадзором разрабатывает поэтапный план по «нормализации жизни» в Петербурге после пандемии. Как и в Москве, отмена ограничений будет происходить в несколько этапов. Некоторые источники также сообщали, что первые «смягчения» начнутся уже 15 июня.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 490 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.