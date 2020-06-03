Мужчина поступил в Центральную клиническую больницу Москвы 6 марта — несмотря на непростой диагноз, его успешно прооперировали, однако спустя неделю пациент погрузился в кому. «Через шесть дней после операции он погрузился в глубочайшую кому и был переведен в реанимацию. Потом у него была диагностирована двустороння пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат», — рассказал РИА «Новости» нейрохирург Андрей Реутов.

Как рассказывает жена пациента, еще в марте они с мужем хоть и слышали о коронавирусе, но не придали ему особого значения — новая инфекция еще не была так распространена в России. «На тот момент у нас пока никаких очевидных волнений из-за вируса не происходило, все было плавно. И самый пиковый период в Москве его фактически не было. На тот момент самым обнадеживающим заявлением были слова врачей, что динамика позитивная и нет отката назад», — поделилась она.

Мужчина провел в коме пять недель. Ему удавалось общаться с женой по телефону посредством видеосвязи, но тогда мужчина был еще слаб — мог только моргать или кивать в ответ. О коронавирусе, по словам его жены, пациенту не рассказывали ни врачи, ни сиделки — чтобы лишний раз его не волновать. В какой-то момент мужчина решил все выяснить — он сам встал, подошел к двери кабинета своего лечащего врача со словами «Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?», вспоминает нейрохирург Андрей Реутов. Тогда врач и рассказал пациенту о коронавирусе и ограничениях.

«Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись. Но эти новости все равно вторичны для него, потому что главное то, что происходит с ним в больнице. Думаю, это понимание придет со временем. Я в больнице уже дней пять, он ходит, кушает и разговаривает. По сравнению с тем, что было, это небо и земля», — добавляет жена пациента.