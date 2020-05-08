Согласно проекту новой редакции 121-го постановления правительства Петербурга, которое определяет введение противоэпидемических мер на период пандемии коронавируса, с 12 мая петербуржцев обяжут носить маски в общественных местах. «C 12.05.2020 по 31.05.2020 обязать граждан использовать в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, средства индивидуальной защиты», — говорится в еще не согласованном документе.

С 12 мая могут открыться салоны оптики и парикмахерские — посетитель будет размещаться в отдельном кабинете либо из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров и при условии наличия средств индивидуальной защиты. Откроются ателье по ремонту одежду и обуви, а также сервисы клининга. Могут разрешить оказывать юридические услуги и по реализации жилых и нежилых помещений застройщиками — однако только по предварительной записи.

Частично откроются МФЦ — услуги могут начать указывать по предварительной записи и с расчетом и с расчетом не более одного человека на 10 квадратных метров помещения. Также должна будет соблюдаться дистанция между работником МЦФ и посетителем — не менее полутора метров. Всем организациям, на которые не распространяются ограничения, до 18 мая необходимо будет установить стандарт безопасной деятельности и уведомить Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Обязательная дистанция — полтора метра с использованием средств индивидуальной защиты.

Как пишет издание, несмотря на возможное смягчение карантинных мер, проект продлевает почти все ограничения и рекомендации, вводимые в Петербурге в целях предотвращения распространения коронавируса — до 31 мая.

Напомним, 28 апреля президент России Владимир Путин провел очередной совещание с главами регионов, в рамках которой обсуждалась ситуация с распространением коронавируса. По заявлению главы страны, одномоментное снятие ограничительных мер недопустимо. Правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета поручено подготовить рекомендации — критерии параметры последовательных шахов поэтапного выхода начиная с 12 мая из режимов ограничений.

С 10 мая в семи регионах Ленинградской области вводят обязательное ношение масок в общественных местах. Обяжут к ношению индивидуальных средств защиты жителей 29 населенных пунктов. Публикуем полный перечень. Кроме того, правительство Петербурга может в скором времени также обязать жителей города носить маски и перчатки в общественных местах.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.