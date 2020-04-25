Павильон «Ленэкспо», которого переоборудовали под временный госпиталь, начнет принимать первых пациентов с COVID-19 уже на следующей недели. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Переоборудованный под госпиталь павильон «Ленэкспо» начнет принимать пациентов с COVID-19 на следующей неделе
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Фото: Shutterstock
«Здесь работало более 1000 строителей, которые смогли в рекордные сроки, за 7 дней, собрать как конструктор госпиталь для легких больных», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, который проверил готовность объекта сегодня, 25 апреля.
На территории переоборудованного павильона также побывали главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова и начальник СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Максим Кабанов, а еще председатель комитета по строительству Игорь Креславский.
Глава местной азербайджанской диаспоры Вагиф Мамишев передал в дар ключи от машины скорой помощи для пациентов «Ленэкспо». Беглов поблагодарил его и всех, кто помогает Петербургу во время эпидемии коронавируса. Особую благодарность Беглов выразил компании «Газпром» за предоставленную площадку под госпиталь, а также лично ее руководителю Алексею Миллеру.
Ранее в пресс-службе губернатора Петербурга сообщили, что Александра Беглов поручил один из павильонов «Ленэкспо» на Васильевском острове переоборудовать под госпиталь для больных коронавирусом, у кого отсутствует возможность лечиться дома. В пространстве площадью 11 тысяч квадратных метров должны оборудовать до 1000 койко-мест.
«Этот вариант размещения будет востребован у людей, которые проживают с пожилыми родственниками, маленькими детьми, в коммунальных квартирах или квартирах, где нет возможности выделить для больного отдельное помещение. Здесь будут созданы все условия, необходимые для инфекционного стационара», — сообщили в ведомстве.
Напомним, сперва Покровская больница, которую в начале апреля перепрофилировали для пациентов с пневмонией, оказалась переполнена — пациентов с пневмонией размещают в коридорах. Следом в Боткинской больнице не осталось свободных мест, там теперь принимают только тяжелых больных.
По последним данным, в России число случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 74 588. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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