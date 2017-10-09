20 лучших сет-предложений в ресторанах Петербурга дешевле 1000 рублей
До 16 октября городские фуди не выходят из-за обеденного стола: две недели для Российского ресторанного фестиваля лучшие шеф-повара города готовят креативные сет-меню по сверхдемократичной цене — мы выбрали двенадцать лучших.
Устройство ресторанного фестиваля, который проходит в десятке городов России, простое: в течение нескольких недель действует специальное меню из трех-четырех блюд по фиксированной цене 990 рублей. Подобной механике следуют во всем мире — так же устроен, например, New York Restaurant Week. Однако не растеряться в программе с более чем пятьюдесятью участниками сложно: мы сдаем свой личный трек-лист по ресторанам, которые нельзя пропустить.
- Ростбиф с зелёными листьям
- Техасский брискет
- Десерт «Три молока»
- Копченая утиная грудка с баклажаном
- Стейк топ-блейд под соусом чимичурри с запеченной морковью
- Домашний сникерс с мороженым из арахиса, соленой карамелью и шоколадно-арахисовым муссом
«Китайская грамота» (сет действует до 20:00)
- Салат с креветками и манго в кокосовом соусе
- Теплый салат с кальмарами в ореховом соусе
- Жареная свиная вырезка на шпажке
- Каменный цветок в хрустящей корзинке
- Пате из куриной печени с ревенем в трех формах
- Утиная грудка с пармантье из сельдерея и вишней
- Ромовая баба с черникой и шоколадом
- Битые огурцы
- Дим самы с китайскими грибами
- Яичная лапша по-сингапурски с уткой
- Матча мороженое
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Пицца с инжиром из кафе Camorra
«Банщики» (сет действует до 20:00)
- Копченый лосось с ржаным блином, яйцом, красной икрой и малосольным огурцом
- Куриный холодец с хреном и бородинским хлебом
- Пельмени с олениной, моченой брусникой и сметаной
- Судак с супом из сельдерея и домашней ветчиной
- Птичье молоко с сорбетом «Изабелла»
- Кедровка с медом
- Грушевая настойка с лимоном
- Утиный паштет с инжиром
- Говяжий язык с топинамбуром
- Подкопченные свиные рёбра
- Десерт из шоколада с розмарином
- Пара аппетитных сицилийских аранчини с начинкой из курицы, оливок, моцареллы, чили и зелёного лука
- Специальная фестивальная пицца с печёным инжиром, сыром бри и кедровым орехом
- Два бокала балтийского портера с кофе и ванилью
«Винный шкаф» (сет действует только по будням до 22.30, в него входят дегустационные порции)
- Тартар из говядины c хрустящим луком и бастурмой
- Брускетта с томленым бычьим хвостом, пате из маслин, кремчиз с лемонграссом и бонито
- Домашние печеные и маринованные перцы с муссом из местных сыров и кедровыми орешками
- Цветная капуста с сушеными анчоусами и мятным бербланом
- Филе цыпленка с маринованной капустой кольраби, изюмом и соусом голландез
- Three pines: мусс из сгущеного молока и елового масла с бисквитом, жженым ананасом и кедровыми орехами
- Тартар из оленины с копченым черносливовым вареньем и йогуртом
- Мильфей с лососем и кукурузным ганашем
- Суп из сыворотки со свининой и жареными бобами
- Баранья ножка с рикоттой из топленого молока, печеным инжиром и соусом из жареной зелени
- Крем из йогурта с хрустящей мятой и маршмеллоу
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Десерт Cinco Leches из ресторана Mapuche
«Лосось-бар» (cет действует до 20:00)
- Копченый кижуч с картофелем, белыми грибами и творогом с хреном
- Уха из стерляди
- Байкальский омуль с кремом из кукурузы и лисичками
- Овсяная панакотта с малиной и свеклой
- Печеная свекла с грушей, козьим сыром «Кастель» и песто из садовых трав
- Филе бахчисарайского ягненка с вишней, орзо и муссом из адыгейского сыра
- Шоколадный пирог без муки из квасного сусла со смородиновым сорбетом
Mapuche (сет действует ежедневно до 22.30, в него входят дегустационные порции)
- Севиче: треска / авокадо / батат / соус из маракуйи и ахи амарилло
- Эскабече: теплая скумбрия / соус из огурца / халапеньо майонез
- Тако цыпленок / чеддер / чоризо / хрустящий чили
- Свинина / спаржа / романо / мусс из сыра / листья коки
- Cinco Leches: молочный бисквит / панакота из кефира с кориандром / сметана с козьим сыром / ледяная меренга из сгущенки / сухое молоко
- Паштет из куриной печени
- На выбор: тартар из говядины с пхали, горчицей и льном или севиче из форели с кремом из лимона
- На выбор: говяжий язык с кускусом и цветной капустой или морской окунь с сырным муссом
- Чизкейк с ягодами
«Блок» (cет действует до 18:00)
- Холодец из бычьих хвостов, пиканья и паштет из зобной железы
- Бычий хвост с серебряным луком в красном вине, язык с баклажаном в горчично-сливочном соусе и ребро в можжевеловом взваре
- Мороженое из зобной железы
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Финанцера из ресторана Probka
- Пармиджана из баклажанов
- Финанцера (любимое северное ризотто Арама Мнацаканова с куриной печенью)
- Панакота с морошкой
- Севиче из тунца
- Битые огурцы с угрем
- Сингапурский чили-краб
- Фирменный мини-эклер
- Паштет из копченой скумбрии с облепихой
- Севиче из мурманской трески
- Паста центрино с кофе и томленой бараниной
- Ряженка с фундуком и розмарином
Barclay
- Тар-тар из кольской форели
- Кукуруза / копченая оленина
- Утка / сельдерей
- Черника / ряженка
- Вино белое / красное или вода + хлеб/масло
- Паштет из куриной печени с вареньем из ревеня и клубничным бальзамиком
- Филе форели с обожженными томатами
- Ганаш из жареного шоколада с персиком в сиропе из белого вина и жареным миндалем
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