20 лучших сет-предложений в ресторанах Петербурга дешевле 1000 рублей

Устройство ресторанного фестиваля, который проходит в десятке городов России, простое: в течение нескольких недель действует специальное меню из трех-четырех блюд по фиксированной цене 990 рублей. Подобной механике следуют во всем мире — так же устроен, например, New York Restaurant Week. Однако не растеряться в программе с более чем пятьюдесятью участниками сложно: мы сдаем свой личный трек-лист по ресторанам, которые нельзя пропустить.