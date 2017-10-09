20 лучших сет-предложений в ресторанах Петербурга дешевле 1000 рублей

До 16 октября городские фуди не выходят из-за обеденного стола: две недели для Российского ресторанного фестиваля лучшие шеф-повара города готовят креативные сет-меню по сверхдемократичной цене — мы выбрали двенадцать лучших. 

Устройство ресторанного фестиваля, который проходит в десятке городов России, простое: в течение нескольких недель действует специальное меню из трех-четырех блюд по фиксированной цене 990 рублей. Подобной механике следуют во всем мире — так же устроен, например, New York Restaurant Week. Однако не растеряться в программе с более чем пятьюдесятью участниками сложно: мы сдаем свой личный трек-лист по ресторанам, которые нельзя пропустить.

Smoke BBQ

  • Ростбиф с зелёными листьям
  • Техасский брискет
  • Десерт «Три молока»

Jerome

  • Копченая утиная грудка с баклажаном
  • Стейк топ-блейд под соусом чимичурри с запеченной морковью
  • Домашний сникерс с мороженым из арахиса, соленой карамелью и шоколадно-арахисовым муссом

«Китайская грамота» (сет действует до 20:00)

  • Салат с креветками и манго в кокосовом соусе
  • Теплый салат с кальмарами в ореховом соусе
  • Жареная свиная вырезка на шпажке
  • Каменный цветок в хрустящей корзинке

Erarta

  • Пате из куриной печени с ревенем в трех формах
  • Утиная грудка с пармантье из сельдерея и вишней
  • Ромовая баба с черникой и шоколадом

Made In China

  • Битые огурцы
  • Дим самы с китайскими грибами
  • Яичная лапша по-сингапурски с уткой
  • Матча мороженое

  • Пицца с инжиром из кафе Camorra

«Банщики» (сет действует до 20:00)

  • Копченый лосось с ржаным блином, яйцом, красной икрой и малосольным огурцом
  • Куриный холодец с хреном и бородинским хлебом
  • Пельмени с олениной, моченой брусникой и сметаной
  • Судак с супом из сельдерея и домашней ветчиной
  • Птичье молоко с сорбетом «Изабелла»
  • Кедровка с медом
  • Грушевая настойка с лимоном

Godji

  • Утиный паштет с инжиром
  • Говяжий язык с топинамбуром
  • Подкопченные свиные рёбра
  • Десерт из шоколада с розмарином

Camorra (cет на двоих)

  • Пара аппетитных сицилийских аранчини с начинкой из курицы, оливок, моцареллы, чили и зелёного лука
  • Специальная фестивальная пицца с печёным инжиром, сыром бри и кедровым орехом
  • Два бокала балтийского портера с кофе и ванилью

«Винный шкаф» (сет действует только по будням до 22.30, в него входят дегустационные порции) 

  • Тартар из говядины c хрустящим луком и бастурмой
  • Брускетта с томленым бычьим хвостом, пате из маслин, кремчиз с лемонграссом и бонито
  • Домашние печеные и маринованные перцы с муссом из местных сыров и кедровыми орешками
  • Цветная капуста с сушеными анчоусами и мятным бербланом
  • Филе цыпленка с маринованной капустой кольраби, изюмом и соусом голландез
  • Three pines: мусс из сгущеного молока и елового масла с бисквитом, жженым ананасом и кедровыми орехами

«Мечтатели»

  • Тартар из оленины с копченым черносливовым вареньем и йогуртом
  • Мильфей с лососем и кукурузным ганашем
  • Суп из сыворотки со свининой и жареными бобами
  • Баранья ножка с рикоттой из топленого молока, печеным инжиром и соусом из жареной зелени
  • Крем из йогурта с хрустящей мятой и маршмеллоу

  • Десерт Cinco Leches из ресторана Mapuche

«Лосось-бар» (cет действует до 20:00)

  • Копченый кижуч с картофелем, белыми грибами и творогом с хреном
  • Уха из стерляди
  • Байкальский омуль с кремом из кукурузы и лисичками
  • Овсяная панакотта с малиной и свеклой

«Курорты»

  • Печеная свекла с грушей, козьим сыром «Кастель» и песто из садовых трав
  • Филе бахчисарайского ягненка с вишней, орзо и муссом из адыгейского сыра
  • Шоколадный пирог без муки из квасного сусла со смородиновым сорбетом

Mapuche (сет действует ежедневно до 22.30, в него входят дегустационные порции)

  • Севиче: треска / авокадо / батат / соус из маракуйи и ахи амарилло
  • Эскабече: теплая скумбрия / соус из огурца / халапеньо майонез
  • Тако цыпленок / чеддер / чоризо / хрустящий чили
  • Свинина / спаржа / романо / мусс из сыра / листья коки
  • Cinco Leches: молочный бисквит / панакота из кефира с кориандром / сметана с козьим сыром / ледяная меренга из сгущенки / сухое молоко

«Скотный двор»

  • Паштет из куриной печени
  • На выбор: тартар из говядины с пхали, горчицей и льном или севиче из форели с кремом из лимона
  • На выбор: говяжий язык с кускусом и цветной капустой или морской окунь с сырным муссом
  • Чизкейк с ягодами

«Блок» (cет действует до 18:00)

  • Холодец из бычьих хвостов, пиканья и паштет из зобной железы
  • Бычий хвост с серебряным луком в красном вине, язык с баклажаном в горчично-сливочном соусе и ребро в можжевеловом взваре
  • Мороженое из зобной железы

 

  • Финанцера из ресторана Probka

Probka

  • Пармиджана из баклажанов
  • Финанцера (любимое северное ризотто Арама Мнацаканова с куриной печенью)
  • Панакота с морошкой

«Белка»

  • Севиче из тунца
  • Битые огурцы с угрем
  • Сингапурский чили-краб
  • Фирменный мини-эклер

Salute

  • Паштет из копченой скумбрии с облепихой
  • Севиче из мурманской трески
  • Паста центрино с кофе и томленой бараниной
  • Ряженка с фундуком и розмарином

Barclay

  • Тар-тар из кольской форели
  • Кукуруза / копченая оленина
  • Утка / сельдерей
  • Черника / ряженка
  • Вино белое / красное или вода + хлеб/масло

Gras

  • Паштет из куриной печени с вареньем из ревеня и клубничным бальзамиком
  • Филе форели с обожженными томатами
  • Ганаш из жареного шоколада с персиком в сиропе из белого вина и жареным миндалем

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