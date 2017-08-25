5 типов гастросрачей: почему ресторанные деятели все время ругаются?

Казалось бы, еда — такая гуманистическая тема, а сколько вокруг нее побоищ. В остальных сферах такая же история — есть и бьюти- и фэшн-срач, но у нас все яростней, громче и дольше. Давайте разберемся почему. Во-первых, еда исторически была краеугольным камнем всего: племена старались занять места, где пищи побольше, а в Средние века ограбить за жратву вообще не считалось зазорным. Сейчас, конечно, борьба идет не за выживание, а за то, чтобы первым поставить хештег #мирдолжензнатьчтояем, — но трепетное отношение к съестному у нас в генах. Во-вторых, все уверены, что понимают в еде. Это же так просто! Не надо специального образования, достаточно опираться на впечатления «вкусно — невкусно» — поэтому здесь всем есть что сказать. Толпа не грызется по поводу театральной постановки или нон-фикшена, ведь для этого нужны специальные знания. А уж советами мы готовы замучить каждого. Пожалуй, люди не вмешиваются, только когда хирург делает операцию или когда пилот ведет самолет. В-третьих, в еде сейчас есть деньги: практически все крупные мировые бренды хотят быть сопричастными. А это значит, что появились бюджеты, которые нужно отвоевывать. И конечно, в-четвертых, никто не отменял банальное «какашказакидательство» в целях самопиара.

Типологию гастросрачей я вывела, исходя из того, кто является инициатором, предметом или объектом спора.

«Продуктовый»

Возникает в связи с каким-нибудь блюдом: журналист или шеф-повар Иван Иванович рассказывает, как надо его готовить, а журналист или шеф-повар Иван Никифорович с ним не согласен. Но на кухне нет железо­бетонных истин — на любой рецепт есть куча авторских вариаций, так что люди просто доказывают, что их сказочная зима более сказочная.