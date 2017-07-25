Другое

Фестиваль будет не только праздником живота, но и тела. Поэтому для гостей будет подготовлена

специальная livebody площадка от RA Home Wellness, где пройдут лекции о гармонии своего тела, растяжка и спортивная тренировка. Так же предусмотрена отдельная музыкальная зона: она будет вписана в природный ландшафт парка. Из заявленных артистов - урбан-поп группа «Мальбэк», инди– неон-соул дуэт Vanyn, техно-коллектив SPTNK и петербургский трип-хоп проект Giallo.