Гид: фестиваль «О, да! Еда!»
Рестораны и фуд-проекты
- 29 июля в 15:00 — Милана Кержакова и Жанна Герцовская (Благотворительный фонд «Звезды детям») устроят кулинарную битву со зрителями: выдающийся шанс оказаться на одной кухни со знаменитыми женщинами.
- 30 июля в 16:00 — Сергей Фокин из Four Hands расскажет и покажет как готовить зелёный тако с камышом и маринованной щукой: шеф-экспериментатор действительно знает толк в таких кулинарных странностях как камыш.
- 30 июля в 19:00 — Станислав Левохо из «Банщиков» приготовит паренные вареники с вишней и сметанным кремом, щучьи котлетки с картофельным пюре в панировке из бородинской крошки с соусом тар–тар. Станислав — один из лучших гастрономических находок города за 2017 год, так что это его дебют на большой сцене: приходите поддержать.
- 30 июля в 20:00 — Валерио Андрисани (ресторан Percorso), в программе поркетта с микеттой, аперитив Pirlo и Champagnone, коктейли. Самый харизматичный итальянец города по традиции не только вкусно приготовит, но и напропалую будет кокетничать с прекрасной половиной человечества.
Кухня «О, да! Еда!»
Прямо около входа на фестиваль расположится пространство, где гости смогут научиться готовить оригинальные блюда под руководством шеф–поваров.
- 29 июля в 12:00 — Владимир Щепилов из «Годжи» приготовит жареное киноа с цветной капустой, томленой в красном кари с обожженным лососем. Шеф за год покорил своей кулинарией половину города, так что надо обязательно узнать, как скопипастить его блюда.
- 29 июля в 14:00 — Чжан Сяньчэн (Китайская Грамота) сделает салат из битых огурцов с кинзой и кешью. Эти огурцы — самый востребованный хит люксовых китайских ресторанов Александра Раппопорта, рецепт которых он часто демонстрирует на кухне самолично.
- 29 июля в 16:00 — Дмитрий Рудич ("Лев и птичка") расскажет о секретах приготовления грузинского гироса в пите с котлетой из говядины и соусом кинзмари: в ресторане действительно знают толк в национальной гастрономии — спешите перенять опыт.
Специальные зоны
В состав Большого летнего фестиваля войдут специализированные: мини–фестиваль кофе от Даблби, фестиваль солода и хмеля, который готовит ресторанная группа хозяев Smoke BBQ Алексея Бурова и Павла Коккова c First Federation, и павильон «Севастополь. Крым.», где каждый день можно будет послушать дискуссию лучших виноделов России на тему «История и перспективы Крымского виноделия», а после продегустировать Крымские вина.
- 29 июля в 12:00 — лекция «Кофе: от продукта массовой культуры до произведения высокой кухни, лекция о развитии кофе как напитка. На ней расскажут, что такое кофе спешиалти и чем он отличается от коммерческого зерна — ваше утро уже никогда не будет прежним.
- 30 июля в 16:30 — лекция «Пиво и мясо. Идеальные сочетания в мастерском исполнении», А. Буров, А. Каневский: уникальный мастер-класс главных мясников сегодняшнего дня в Петербурге.
- 29 июля в 13:00 — паблик-ток «История и перспективы Крымского виноделия». Олег Репин (винодельня Esse), Игорь Самсонов (винодельни Kacha Valley), Виталий Маринчук (винодельня Yayla), Александр Черный (амбассадор Инкерманского винзавода) и Рем Акчурин из Севастопольского винзавода ответят на все наболевшие вопросы о вине полуострова Крым.
Другое
Фестиваль будет не только праздником живота, но и тела. Поэтому для гостей будет подготовлена
специальная livebody площадка от RA Home Wellness, где пройдут лекции о гармонии своего тела, растяжка и спортивная тренировка. Так же предусмотрена отдельная музыкальная зона: она будет вписана в природный ландшафт парка. Из заявленных артистов - урбан-поп группа «Мальбэк», инди– неон-соул дуэт Vanyn, техно-коллектив SPTNK и петербургский трип-хоп проект Giallo.
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