Шеф-повара Петербурга выпустили книгу рецептов для слабовидящих

  • Дмитрий Блинов

  •  Илья Бурнасов

  • Антон Исаков

  • Александр Белькович

  • Мирко Дзаго

  • Арам Мнацаканов

Шеф-повара Петербурга совместно с библиотекой для слепых и слабовидящих и проектом «О, да! Еда!» выпустили кулинарную книгу, написанную шрифтом Брайля. Рецепты адаптированы для удобства людей с нарушениями зрения. 

В создании книги приняли участие ведущие шефы Петербурга: Арам Мнацаканов (Probka Family), Дмитрий Блинов (Duo Gastrobar,Tartarbar), Мирко Дзаго (телеведущий кулинарных шоу), Александр Белькович (телеведущий «СТС», Ketch Up Burgers), Антон Исаков (Ginza Project), Илья Бурнасов (Italy Group) и другие.

Сборники будут отданы библиотекам разных городов России. Также команда в рамках проекта организует серию мастер-классов для слабовидящих: под руководством профессионалов гости смогут приготовить различные блюда из издания. По словам организаторов, цель акции — сделать кулинарный мир для людей с ограниченными возможностями немного доступнее. Мастер-классы пройдут в сентябре: в ресторанах Hitch и «Гастрономика». 

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