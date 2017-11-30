Как приготовить домашний кетчуп и корюшку?

Что такое локальный дикорос и с чем его едят?

Возьмем, например, крапиву — разумеется, в сезон, в начале лета. Из нее можно приготовить густой крем-суп. Листья бланшируем кипятком, пробиваем и протираем через сито. К нему подаем яйцо пашот и отвариваем полбу. Еще можно сделать чипсы: листья крапивы разобрать, обмакнуть в темпуру, обжарить во фритюре, выложить на бумажное полотенце и обсушить, снимая остаток масла. Темпуру надо хорошо подсолить и поперчить, чтобы было больше сходства с настоящими чипсами.