Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Хургаду и Анталью

С 27 мая авиакомпания Azur Air увеличит количество полетов в Хургаду.

Рейсы будут выполняться еженедельно. Время в пути – шесть часов. На этом направлении перевозчик задействует самолеты Boeing 757–200 вместимостью до 238 пассажиров.

Также с 27 мая авиакомпания Corendon Airlines увеличивает количество рейсов в Анталью. Ежедневные полеты будут выполняться на комфортабельных воздушных судах типа Вoeing 737-800 вместимостью 189 кресел.

Сегодня добраться до этого портового города можно самолетами «Аэрофлот», Red Wings и Southwind Airlines.