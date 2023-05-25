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Путешествия

Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Хургаду и Анталью

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Побережья Средиземного и Красного морей все ближе: скоро добраться до курортов из столицы Башкортостана станет еще проще.

С 27 мая авиакомпания Azur Air увеличит количество полетов в Хургаду.

Рейсы будут выполняться еженедельно. Время в пути – шесть часов. На этом направлении перевозчик задействует самолеты Boeing 757–200 вместимостью до 238 пассажиров.

Также с 27 мая авиакомпания Corendon Airlines увеличивает количество рейсов в Анталью. Ежедневные полеты будут выполняться на комфортабельных воздушных судах типа Вoeing 737-800 вместимостью 189 кресел.

Сегодня добраться до этого портового города можно самолетами «Аэрофлот», Red Wings и Southwind Airlines.

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