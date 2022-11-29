Из Уфы откроют прямые рейсы в Самарканд и Минск

Как сообщает гендиректор уфимского аэропорта Александр Андреев, запуск полетной программы в Самарканд запланирован в весенне-летний сезон 2023 года. Билеты начнут продавать уже в декабре текущего года.

Об открытии этого рейса глава республики Радий Хабиров заговорил еще в мае, после рабочей поездки в Узбекистан.

Также прорабатывается вопрос по открытию прямых рейсов в Минск с мая 2023 года.

Кроме того, появилась информация о том, что в декабре авиакомпании расширят чартерную программу перелетов из Уфы в Таиланд, ОАЭ и Египет.