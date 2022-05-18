Из Уфы могут открыть прямые рейсы в Самарканд

«Мне очень хочется открыть Самарканд для туристов из Башкортостана. Создать для наших жителей возможность путешествовать – организовать туры, прямые рейсы. Будем к этому стремиться.

Самарканд – один из древнейших среди существующих ныне городов и крупный туристический центр мирового уровня. Здесь действительно есть что посмотреть. Архитектурные и исторические памятники Самарканда включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них, например, знаменитый мавзолей Гур-Эмир – гробница Тамерлана и многие другие достопримечательности.

У нас в Башкортостане тоже есть своя история, связанная с Тамерланом и его пребыванием на территории республики. В Чишминском районе есть удивительные памятники 14-го века, и у нас есть мысли также раскрыть эти места для наших жителей. И опыт Самарканда, его музейных и исторических комплексов очень нам пригодится», – написал Радий Хабиров в соцсетях.