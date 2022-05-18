В Башкортостане может появиться производство узбекских ковров

«С Самаркандской областью, крупнейшим экономическим центром Узбекистана, Башкортостан связывает давняя дружба. Прежде всего – через судьбы наших предков и соотечественников. Планируем укрепить нашу дружбу тесными экономическими связями. Потенциал у Узбекистана и Башкортостана – огромный. Перспективы сотрудничества обсудили сегодня с хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым.

Сельское хозяйство - Башкортостан заинтересован в импорте овощей и фруктов из Узбекистана. Со своей стороны увеличим поставки сухого молока, подсолнечного масла, инкубационных яиц. Мы готовы делиться опытом, технологиями, научными разработками в сельском хозяйстве и пчеловодстве. Вместе с тем мы готовы поставлять в регион сельхозтехнику башкирского производства.

Легкая промышленность – здесь речь идет об импорте из Самаркандской области текстиля, тканей, трикотажных и швейных изделий. Обсудили сегодня с руководством компании SAG возможность локализации у нас в Башкортостане производства ковров. Это крупнейший на территории Средней Азии и СНГ производитель ковров и ковровых изделий. Мы динамично строящаяся республика, уверен, спрос на эту продукцию будет. С точки зрения экономики – это рабочие места, налоги.

Мы готовы поставлять в Самарканд продукцию нашего машиностроительного комплекса, станкостроительных заводов», – сообщил Радий Хабиров.