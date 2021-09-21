«Эльбрус кажется маленькой горочкой по сравнению с тем, что я вижу здесь». Рустам Набиев штурмует гималайский восьмитысячник Манаслу

«У меня все хорошо. Уже прошел процесс акклиматизации, обновил свой высотный рекорд. Мы сейчас спустились вниз, чтобы отдохнуть. Через два дня снова наверх.

Остался последний рывок – штурм горы. Как только появится погодное окно, в течение пяти дней я буду подниматься на высоту 8156 м.

Очень тяжело, очень. Эльбрус кажется маленькой горочкой по сравнению с тем, что я вижу здесь, перед собой. И да, я уже стал тут национальным героем.

Пока похудел на 4-5 кг. Во время штурма десятку точно сброшу. Главное, чтобы жена и дети узнали по приезду», – сообщил Рустам в Instagram.

Восхождение на Манаслу поделено на несколько этапов:

Базовый лагерь – 4800 м.

1-й лагерь – 5800 м.

2-й лагерь – 6400 м.

3-й лагерь – 6900 м.

4-й лагерь – 7500 м.

Штурм вершины – 8156 м.

По словам Рустама, самый опасный участок – между первым и вторым лагерями, там постоянно случаются ледопады и попадаются трещины. Набиев проходит его за 10 и более часов.

Жители и персонал уже знают и встречают Набиева, о нем пишут местные газеты. В Россию он вернется после 10 октября.