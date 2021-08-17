Рустам Набиев стал первым человеком, покорившим обе вершины Эльбруса только при помощи рук

В пути экспедиция чуть было не попала в беду: добравшись до тропы Косая Полка (5100 м), команда продолжила движение при сильном ветре, пурге и нулевой видимости. От места стоянки до Седла дошли за девять часов, и там было важно найти место под названием «Ред Фокс» – бункер, в котором можно переждать непогоду. В Седле навигатор начал сбоить и экспедиция заблудилась.

«После двух часов скитаний по Седлу каким-то чудом нам удается найти "Ред Фокс". Каково же было мое счастье, когда я понял – мы будем жить! Было реально страшно от понимания того, что если мы в ближайшее время не найдем спасательный бункер, то попросту можем замерзнуть в этом огромном поле. Ставить палатку при таком ураганном ветре нереально – да ее бы сразу разорвало!⁣⁣

Чтобы вы понимали: "Ред Фокс" – это не пятизвездочный отель, где тепло, светло и сытно. Это обычная железная будка, которая только лишь защищает альпинистов от ветра. Температура внутри может опускаться до -50°.⁣⁣ Когда мы зашли во внутрь, единственное, чего мне хотелось сделать – лечь спать. Позади было 12 часов ходьбы на руках. Задача минимум была выполнена, дальнейшие условия диктовала погода», – рассказал Набиев в Instagram.

⁣После ночевки на высоте 5300 метров начался штурм восточной вершины Эльбруса:

«Из-за больших сугробов ледоруб не цеплялся за поверхность, и Виктор постоянно подпирал меня своим ледорубом, чтобы я не соскальзывал вниз. Следовательно, нужно отметить, что это восхождение только на 95% мое. Остальные 5% – это заслуга Виктора».

Путь на восточную вершину занял больше 4,5 часов, восхождение зафиксировано 14 августа 2021 года в 17.15 по московскому времени. Рустам Набиев стал первым в истории человеком, которому удалось покорить обе вершины Эльбруса только при помощи рук.