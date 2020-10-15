Допуск туристов на территорию музейно-экскурсионного комплекса государственного природного биосферного заповедника «Шульган-Таш» временно закрыт.
Заповедник «Шульган-Таш» закрывается из-за коронавируса
-
vk.com/public140304465
Заповедник не будет работать с 17 октября до первого ноября 2020 года в связи с ростом числа заболевших вирусной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией на территории республики.
«Временно приостанавливаются экскурсии и не будет производиться заселение в гостевые дома. Просим в этот промежуток времени не планировать поездку в пещеру Шульган-Таш (Капову) – она находится на территории музейно-экскурсионного комплекса», – гласит объявление на сайте заповедника.
13 октября на совещании в правительстве объявили о продлении осенних школьных каникул. Спортивные секции не закрываются, но соревнования будут проводиться без зрителей, а вот кружковую деятельность могут свернуть. Рынки и торговые центры, в которых не соблюдаются требования, будут закрываться.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.