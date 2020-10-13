13 октября на совещании в правительстве Башкортостана обсудили возвращение мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Коронавирусные ограничения в Башкортостане: закрытие рынков, усиление контроля, отмена мероприятий
«Подчеркиваю, до первого декабря надо практически все мероприятия пока сворачивать. Или проводить технически с участием небольшого круга людей и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил», – сказал Радий Хабиров.
Отменены запланированные крупные мероприятия в Бирске и Белебее.
Школьные каникулы продлятся с 17 октября до четвертого ноября.
Спортивные секции не закрываются, но соревнования будут проводиться без зрителей.
Кружковую деятельность для детей могут свернуть, оставив только индивидуальные и онлайн-занятия.
В магазинах и на рынках усилят контроль за соблюдением масочного режима и других требований. ТСК «Красинский» и «Купец» были закрыты за нарушения. Радий Хабиров поручил закрывать любые рынки, ярмарки и другие торговые объекты, если будут нарушения.
Если ситуация будет ухудшаться, то пожилых людей 65+ обяжут снова соблюдать социальную дистанцию.
Работодателям рекомендуют перевести сотрудников на удаленную работу. В будущем могут обязать.
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