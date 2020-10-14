Рекордный прирост пациентов с пневмонией зафиксирован в Башкортостане

Согласно отчету Минздрава от 14 октября, за сутки диагноз пневмония поставлен 216 новым пациентам в республике. При этом подтвержденных случаев заражения короновирусом – 65 за сутки.

13 октября прирост больных пневмонией составил 151 человек, 12 октября – 161. Ранее озабоченность распространением пневмонии выразил глава республики Радий Хабиров.

В июле 2020 года Роспотребнадзор обратил внимание на загадочную статистику: количество пациентов с таким диагнозом в республике увеличилось почти в шесть раз. По данным Минздрава, за первые девять месяцев 2020 года смертность от пневмонии выросла вдвое.