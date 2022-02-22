В Башкортостане возобновили программу диспансеризации населения

Диспансеризацию приостановили 24 января. Такое решение Минздрав принял в связи с большой нагрузкой на поликлиники: с началом распространения штамма «Омикрон» жители массово начали открывать и закрывать больничные листы, в поликлиниках образовались очереди.

Теперь программа возобновляется, в том числе углубленная диспансеризация для некоторых пациентов и прием больных в дневных стационарах.

Диспансеризация проводится один раз в три года для жителей в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно для граждан старше 40 лет.

В 2022 году диспансеризация полагается тем, кому исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет, а также переболевшим коронавирусом.

Записаться на обследование, диспансеризацию или профосмотр можно через Госуслуги, по телефону 122, или позвонив в свою поликлинику. А также через Единый медицинский портал Доктор РБ.