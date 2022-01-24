В Башкортостане из-за «омикрона» снова приостановили программу диспансеризации

24 января на совещании в правительстве глава республиканского отделения Минздрава Максим Забелин заявил о существенном росте нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено: только за неделю она увеличилась на 8%.
В связи с этим министр предложил приостановить диспансеризацию населения, чтобы бросить все силы на оказание неотложной помощи и прием пациентов в амбулаторно-поликлиническом звене.
Такую меру уже применяли с октября 2020 года, тогда речь шла о примерно 90 зарегистрированных случаях заболевания Covid-19 за сутки, сегодня подтверждают более 300 случаев каждый день.
Ранее мы писали о том, что из-за штамма «омикрон» в республике заболеваемость Covid-19 выросла на 26%. Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в стране коечный фонд увеличен до 2200 коек, загруженность составляет 60%.
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