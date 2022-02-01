Заммэра Уфы сообщил о резком сокращении очередей в поликлиниках

Первого февраля замглавы уфимской администрации Артур Гафаров заявил, что утром в поликлиниках было меньше 700 человек – для сравнения, сутками ранее с открытия и до обеда в очередях стояло более двух тысяч человек.

По мнению Гафарова, это результат разъяснительной работы, проводимой специальными патрульными группами. Патрулирование осуществляется не менее трех раз в день. Основные задачи – информирование людей о новом режиме работы поликлиник, недопущение создания очередей, проверка наличия объявлений и разъяснение жителям о необходимости соблюдения антиковидных требований.

Всего в этой работе задействовано порядка 80 человек из числа сотрудников администраций районов и Центра общественной безопасности в Уфе.

Вместе с патрульными группами по поликлиникам ходили и главы администраций районов. Было зафиксировано несколько нарушений: отсутствие объявлений о новом режиме работы, задержка начала приема, а также наличие очередей.