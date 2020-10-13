Власти Башкортостана обеспокоены ростом заболеваемости пневмонией

«Как вы все видите, ситуация у нас довольно серьезно ухудшается. Это общемировая тенденция. По РФ количество заболевших уже превышает рекорды, которые мы фиксировали в первую весеннюю волну, так что ситуация, может быть, даже и хуже того, что было весной.

Соответственно, нужно мобилизоваться и принять особые меры. В республике у нас тоже идет стабильный и постоянный рост. Меня очень сильно смущает, что идет рост заболеваемости внебольничной пневмонией, довольно быстро заполняются больницы и мы пошли сейчас по пути расконсервирования тех медицинских учреждений, которые готовили весной в целом ряде городов.

В марте жили мечтой, что к лету все завершится и дальше начнется привычная жизнь. Не получилось. Мы с вами очень неплохо выдержали первый удар инфекции в сентябре, но текущий период проходим плохо: очень большое количество заражений. Расслабились и мы с вами, и наши жители, потому что масочный режим слабо соблюдается. Жизнь нас сама поправит.

У нас формально называется режимом повышенной готовности, но по факту это чрезвычайная ситуация – на это и ориентируйте правительство. Главный акцент – именно борьба с коронавирусной инфекцией, потому что если люди будут болеть и умирать, то зачем тогда все наши инвестиции, дворики и так далее?» – сказал Радий Хабиров.