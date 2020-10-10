В Башкортостане в 2020 году смертность от пневмонии выросла вдвое

По данным Минздрава, за первые девять месяцев 2020 года в Башкортостане от пневмонии умерло 1505 человек. За аналогичный период 2019 года – 860 человек.

Как мы писали ранее, в республике в первые дни октября прибыло более 1000 новых пациентов с пневмонией. По состоянию на 10 октября – 196 новых случаев за сутки. При этом заразившихся коронавирусом – 49 человек за сутки, 44 летальных случая с начала пандемии.

В июле 2020 года Роспотребнадзор обратил внимание на загадочную статистику: количество пациентов с пневмонией выросло почти в шесть раз.