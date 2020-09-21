Минздрав Башкортостана ждет следующую партию вакцины против гриппа

«На 21 сентября в республике от гриппа привито 412 тысяч человек, это 81% от полученной партии вакцины. В большинстве районов вакцинация завершена. Ориентировочное время прибытия следующей партии вакцины – конец сентября – начало октября», – сообщил Забелин.

В 2020 году планируется привить от гриппа более двух миллионов жителей республики. В конце августа Минздрав объявил о начале вакцинации школьников, прививки делают исключительно с разрешения родителей или опекунов.

С первого сентября прививают студентов, работников медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, птицеводческих предприятий, людей из групп риска и сотрудников организаций социального обслуживания.