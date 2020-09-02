Будут ли вакцинировать от гриппа детей в школах Башкортостана?

Вакцинация от гриппа в школах проводиться будет. Предварительно персонал школы составит списки родителей и опекунов детей, давших согласие.

Прививки будет делать выездная бригада, дата зависит от графика работы школы. Перед вакцинацией дети пройдут медосмотр.

Первая партия вакцин была завезена неделю назад, с 25 августа начали делать прививки от гриппа детям. С первого сентября прививают студентов, работников медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, птицеводческих предприятий, людей из групп риска и сотрудников организаций социального обслуживания.