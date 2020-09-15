В 2020 году власти опасаются, что пересечение традиционного сезона ОРВИ с пандемией Covid-19 даст большую нагрузку на систему здравоохранения. Глава республики высказался о необходимости вакцинации.
«Начнем тогда школы закрывать». Радий Хабиров призвал всех делать прививки
«Эту работу по пропаганде необходимости вакцинации от гриппа нам нужно продолжать. То есть средства массовой информации должны рассказывать. Да, люди побаиваются, что будет плохо, но дело в том, что когда потом начинают тяжело болеть гриппом, они жалеют, что не вакцинировались.
И начнем тогда закрывать и школы, и объекты, и учреждения. По гриппу, я имею в виду. Пока, я так понимаю, неплохо идет программа, но нам довольно высокий процент надо привить в этом году», – сказал Радий Хабиров.
В этом году Минздрав Башкортостана закупил дополнительно 195 тысяч вакцин против гриппа. Всего до конца года планируют привить 1,83 миллиона человек, в том числе 418 тысяч детей, 1,4 миллиона взрослых, семь тысяч беременных женщин.
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