Бренд Walk of Shame выпустил коллекцию мужского нижнего белья

Пока что бренд прощупывает почву в этом направлении, поэтому начать решили с безопасной базы: на сайте доступны трусы-брифы белого, черного и серого цвета с черной резинкой и белым логотипом WOS на ней.

Материал на 95% состоит из хлопка и на 5% из эластана. Белье упаковано в коробку, стилизованную под винтажную видеокассету JVC, цена – 2000 рублей за штуку.

Бренд Walk of Shame в 2019 году переименовался в WOS. Тогда его основатель Андрей Артемов объяснил это тем, что прежнее имя марка уже «переросла».

После февраля 2022 года многие зарубежные магазины «отменили» WOS, однако зарубежные клиенты начали возвращаться после выпуска Resort. Коллекция весна-лето 2023 вышла снова под маркой Walk of Shame.