Walk of Shame продается в Люксембурге, несмотря на санкции

«География по понятным причинам сузилась, да и поставки делать сейчас не каждый гигант индустрии в состоянии. Но есть все же приятные истории, например, маленький магазин Kontur Store в Люксембурге, который сочетает в себе мультибренд с кофейней», – сообщили в пресс-службе Walk of Shame.

Ранее основатель бренда Андрей Артемов рассказал о том, что магазины во многих странах «отменили» бренд сразу после 24 февраля, зимняя коллекция не была закуплена ни одним иностранным магазином. Однако зарубежные клиенты начали возвращаться после выпуска Resort.

До этого 70% всего тиража бренда уходило за границу. Сейчас Артемов планирует открыть больше бутиков по России.