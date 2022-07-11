Андрей Артемов: «Магазины "отменили" WOS после 24 февраля, но друзья остались друзьями»

Уфимский дизайнер и основатель бренда WOS Андрей Артемов в интервью для Telegram-канала Aleko рассказал о том, как что послужило вдохновением для коллекции Resort 2023, и о том, какие сложности возникли у бренда в связи с обострением геополитической ситуации.
Андрей Артемов на церемонии BoF 500 в 2019 году
О том, чем вдохновлялся при создании новой коллекции:
«Я очень люблю Восток. Обожаю, как молодые люди там мешают одежду. Восточная культура живет в своем вакууме, поэтому это дает очень острый микс. У меня есть картинка, где девочка едет на роликах в футбольной майке Fly Emirates и хиджабе. Это тот микс, о котором я говорю.
Я сам из Уфы, мусульманской республики, и хотя она светская, для меня эти коды близки с детства. А Света Вашеняк добавила свое видение. Она стилизовала коллекцию, и подошла к делу очень деликатно и въедливо.
До начала пандемии моим консультантом была Агата Белсен – старший редактор моды Dazed Confused и AnOther Magazine. Мы работали вместе несколько сезонов. Из-за пандемии приходилось все делать по Zoom, а это очень неудобно. Раньше мы специально встречались в Париже на сутки и отсматривали ткани, фурнитуру. А бывает сотрудничество на одну коллекцию».
О том, как появилась идея расширить коллекцию линейкой нижнего белья:
«Это моя давняя мечта. До открытия магазина те же трусы никто бы не купил, потому что мы не та марка, к которой за этим пойдут. Но сейчас я понял, что пора.
К тому же примерно 40% посетителей магазина – парни. У нас много унисекс моделей, но я подумал, что нужно начать делать что-то "полноценно" мужское».
WOS в универмаге Galeries Lafayette Champs-Elysees в Париже
О трудностях с пошивом в современных условиях:
«Мы производим в Китае. Трикотаж и джинсы у нас отшиваются в Европе, а в России – только платья и костюмы. До пандемии наши костюмы шились на португальской фабрике, там же, где Raf Simons, Acne Studios и Inditex. Я искал нужную сам. Нас не хотели брать, сомневались: "Что? 50 костюмов?"
Потому что для них такое количество – просто смешно. Но посмотрели наши страницы в соцсетях и решили попробовать.
Эти вещи можно смело отправлять в магазин, потому что контроль качества на них. Я хотел бы, чтобы так было и в России, но для этого нужно развивать легкую промышленность».
О том, как обстоят дела с зарубежными клиентами сейчас:
«Друзья остались друзьями. Многие делают заказы online. Моя подруга Миа Моретти, благодаря которой о нас узнала Кэтти Перри, 25 февраля начала постить к себе мои вещи. Хотя она не fashion-инфлюенсер. Просто решила меня поддержать.
Другая подруга – Лиза, оператор, которая снимала клип Never Worn White – она тоже сразу написала. Хотя магазины "отменили" нас в первый день. 25-ого числа мы получили от всего корейского рынка cancelling.
До этих событий рынок перекрыла и пандемия – 50% клиентов приходилось на Китай. Тогда нас отрезали от половины оборота, но мы пережили это время с Кореей, Японией и Францией. А 24-е число лишило нас оставшихся магазинов. У нас крутой магазин в Париже – Tom Greyhound Concept Store. Там есть русская байер Катя, и она написала: "Мы просто не можем"».
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