Андрей Артемов: «Магазины "отменили" WOS после 24 февраля, но друзья остались друзьями»

О том, чем вдохновлялся при создании новой коллекции:

«Я очень люблю Восток. Обожаю, как молодые люди там мешают одежду. Восточная культура живет в своем вакууме, поэтому это дает очень острый микс. У меня есть картинка, где девочка едет на роликах в футбольной майке Fly Emirates и хиджабе. Это тот микс, о котором я говорю.

Я сам из Уфы, мусульманской республики, и хотя она светская, для меня эти коды близки с детства. А Света Вашеняк добавила свое видение. Она стилизовала коллекцию, и подошла к делу очень деликатно и въедливо.

До начала пандемии моим консультантом была Агата Белсен – старший редактор моды Dazed Confused и AnOther Magazine. Мы работали вместе несколько сезонов. Из-за пандемии приходилось все делать по Zoom, а это очень неудобно. Раньше мы специально встречались в Париже на сутки и отсматривали ткани, фурнитуру. А бывает сотрудничество на одну коллекцию».