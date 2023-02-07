Бренд Walk of Shame представил тизер новой коллекции

Судя по фото, в коллекции будут шарфы и ее выход, вероятно, приурочат к 14 февраля.

Бренд Walk of Shame в 2019 году переименовался в WOS. Тогда его основатель Андрей Артемов объяснил это тем, что прежнее имя марка уже «переросла».

После февраля 2022 года многие зарубежные магазины «отменили» WOS, однако зарубежные клиенты начали возвращаться после выпуска Resort. Коллекция весна-лето 2023 вышла снова под маркой Walk of Shame.