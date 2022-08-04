Андрей Артемов: «Мода не может развиваться в замкнутом пространстве»

– Где вы сейчас производите свои вещи?

– Там же, где и производил. Работа с производством не поменялась – поменялась логистика. Производство у меня находится в Португалии, Румынии, Эстонии и Турции. Большая часть в Португалии. На самом деле доставка никогда не была легкой. Не было такого, что мы заказали, и все прилетело через два дня. Всегда долго ехало.

– Как сейчас строится ваша работа с азиатским рынком, где вы очень хорошо развивались?

– 26 февраля магазины прислали мне милые письма о том, что «ребят, все понимаем, не хотим расставаться, все-таки работаем с вами восемь лет, но, к сожалению, не можем больше». Зимняя коллекция не была закуплена ни одним иностранным магазином. Пре-зима была закуплена до 24 февраля. Сейчас мы показали Resort – по этой коллекции начинают возвращаться иностранные клиенты, Корея например. Но это капля в море, просто первый показатель тенденции.

– Какой процент оборота у вас составляли другие страны?

– 70% всего тиража уходило за границу.

– Какой у вас план в связи с этими изменениями?

– Буду работать. С пандемией ушли большие расходы на парижскую Неделю моды – это всегда была большая крутая команда, стилисты, арт-директора, фотографы, которые стоили, конечно, безумных денег даже по специальным дружеским ценам для нас. Сейчас я официально работаю с иностранным продакшеном. Индустриальные люди – это очень дорогие люди. Это был огромный бюджет. Все, что зарабатывалось, всегда вкладывалось в имиджевую составляющую. Было также огромное количество перелетов, отелей, шоурумов, праздников, премьер-визионов. Все это тоже большие расходы, которые ушли с пандемией. С ней же ушли и магазины, которые просто закрылись. Китай, например, до сих пор не открылся – а он составлял 40% нашего оборота. Сократились и расходы, и доходы.

– Как будет теперь развиваться российский фешен?

– Ничего не будет меняться. Давайте разделим понятия «бизнес и массмаркет» и «мода». Бизнес и массмаркет будут каким-то образом развиваться. Думаю, они найдут какие-то ткани и производства, это поедет какими-то окружными путями. Или просто увеличится работа в Китае или других доступных странах – в той же Турции, например. Но для нашего массмаркета Турция все-таки дорогая, потому что она давно промышленная страна с хорошим качеством.

– Что насчет Беларуси?

– Там нет тканей.

– Говорят, там есть хороший лен.

– Ну и что? Зимой лен уже не очень актуален. Я не аналитик, но понимаю, что бизнес типа массмаркета будет развиваться.

– Почему мода не будет развиваться?

– Это глобально. Она вписана в мировой контекст. Она не может развиваться в замкнутом пространстве. Конечно, она будет двигаться дальше как некое субкультурное явление – все эти молодые дизайнеры и марки. Когда у тебя огромное количество сводов, правил и рамок, и ты придумываешь, как быть модными в закрытой стране.

– Относительно недавно почти все международные глянцевые журналы закрылись в России. Что это значит для российской моды?

– Я не могу давать какой-то прогноз. Я думаю, что глянец был некой частью церемонии, ритуала, потому что мода – это все-таки церемониальный бизнес, снобский, суперзакрытый. Он таким и должен остаться, иначе он бы не был модой. Раньше был еще более закрытый и церемониальный. Например, когда ты приезжаешь в Париж для показа, сразу понятно, откуда и из какого журнала человек или бренд, сколько он значит для индустрии. Это правильно, это стимул для постоянного развития, для конкуренции, азарта, амбиций. Я считаю, что глянец, конечно же, был важен для нас потому, что действительно не менял твою жизнь, не делал тебя звездой за одну ночь, но всегда был историей про статус и доверие. Это некий лакмус.

– А у вас есть мысли открыть еще бутики в России?

– Есть такие мысли. Очень бы хотелось. Я быстро от всего устаю, мне все так надоедает, я хочу новый магазин, новый дизайн, и там у меня уже есть идеи, и там. Но вот сейчас мы отладим историю с поставками, с новыми штуками, и если не будет, по крайней мере, хуже, то я подумаю про какой-то еще магазин в Москве. Именно в Москве, потому что в Питере у нас уже много лет есть замечательная Babochka и Хатуля Авсаджанашвили, которая там прекрасно развивает свою марку. Я не вижу смысла ей мешать. А когда у кого-то из моих коллег что-то получается, я всегда рад.