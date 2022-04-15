Уфимское предприятие выпустило серию женских деловых костюмов, украшенных башкирским орнаментом

«Меня можно сколько угодно обвинять в том, что я рекламирую наши компании) Но я действительно очень ценю наших, башкирских предпринимателей.

Ко Дню национального костюма уфимское предприятие "Агидель" выпустило новую коллекцию женских деловых костюмов, украшенных башкирским орнаментом. Уверен, их оценят многие наши эшлекле ҡатын-ҡыҙҙар – деловые женщины.

Пару лет назад нам удалось возродить моду на такие традиционные элементы в одежде. С тех пор взаимный интерес и внимание к истории и культуре народов, которые живут в Башкортостане, только растут.

Компания "Агидель" в особом представлении не нуждается. В следующем году предприятие отметит 60 лет, его продукция хорошо знакома нашим жителям. Это наш главный производитель сувенирки, домашней утвари и предметов быта с национальным колоритом, а с недавних пор – и такой одежды, очень востребованной у наших жителей. Поэтому за экономику предприятия можно не переживать – спрос есть, и очень большой.

Поздравляю всех с Днём национального костюма. Мира и добра!» – написал Радий Хабиров.