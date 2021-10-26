Louis Vuitton отметил коллаборацию WOS и «Сибур»

Дом моды Louis Vuitton в конкурсе издания «Коммерсантъ» номинировал «Сибур» в категории «Экология».

Один из крупнейших в мире брендов модной одежды оценил инициативу «Сибур» в разработке высокотехнологичной одежды в партнерстве с WOS.

Благодаря этому проекту впервые в России в люксовом сегменте одежды использованы ткани с добавлением переработанного пластика.

«Эта коллаборация поможет многим узнать, что фэшн-индустрия может и должна быть экологична, а использованный пластик – это не мусор, а ценное сырье», – говорилось в анонсе коллекции.

Ранее Бренд WOS представил результаты совместной работы с «Сибур»: в капсульной коллекции будут футболки, дождевик, спортивный костюм и кепка.

Все они изготовлены с использованием переработанных материалов. Ткани лично отбирал Андрей Артемов, они соответствуют всем экологическим стандартам.

Продажи стартуют осенью 2021 года, приобрести вещи можно будет на сайте WOS.