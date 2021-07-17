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Dopeclvbworld выпустит ювелирную коллекцию

Стандартный мерч «носки/футболки» – это слишком скучно. Dopeclvbworld идут дальше и выпускают украшения, в которых их фанатов будет видно издалека.

  • instagram.com/dopeclvbworld

Коллекция выйдет 25 июля текущего года, в ней кольца из серьги в стиле объединения, выполненные, предположительно, из серебра, а также сумка с логотипом.

Больше о коллекции пока ничего не известно. Заказать вещи можно будет в магазине объединения.

  • instagram.com/dopeclvbworld

  • instagram.com/dopeclvbworld

  • instagram.com/dopeclvbworld

  • instagram.com/dopeclvbworld

  • instagram.com/dopeclvbworld

  • instagram.com/dopeclvbworld

Dopeclvbworld – это совместный проект трех уфимских музыкантов: Basic Boy, Glebasta Spal и i61, все они известны поклонникам альтернативного хип-хопа. Первоначально в объединении участвовали также Thomas Mraz и Boulevard Depo, а проект Dopeclvbworld входил в движение YungRussia.

В прошлом году i61 выпустил знаковый альбом Angelwave, в котором были фиты с Cream Soda, Boulevard Depo, Pussy Riot и Saluki.

В июне текущего года вышел его EP Bloodrain – это сборник из шести треков, объединенных мрачным настроением и более жестким по сравнению с Angelwave звуком.

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