Dopeclvbworld выпустит ювелирную коллекцию

Стандартный мерч «носки/футболки» – это слишком скучно. Dopeclvbworld идут дальше и выпускают украшения, в которых их фанатов будет видно издалека.
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instagram.com/dopeclvbworld
Коллекция выйдет 25 июля текущего года, в ней кольца из серьги в стиле объединения, выполненные, предположительно, из серебра, а также сумка с логотипом.
Больше о коллекции пока ничего не известно. Заказать вещи можно будет в магазине объединения.
Dopeclvbworld – это совместный проект трех уфимских музыкантов: Basic Boy, Glebasta Spal и i61, все они известны поклонникам альтернативного хип-хопа. Первоначально в объединении участвовали также Thomas Mraz и Boulevard Depo, а проект Dopeclvbworld входил в движение YungRussia.
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