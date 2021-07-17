Dopeclvbworld выпустит ювелирную коллекцию

Коллекция выйдет 25 июля текущего года, в ней кольца из серьги в стиле объединения, выполненные, предположительно, из серебра, а также сумка с логотипом.

Больше о коллекции пока ничего не известно. Заказать вещи можно будет в магазине объединения.