Thomas Mraz и уфимский бренд Home выпустили эксклюзивную коллекцию футболок

«Альбом May 13 — это любовь, неповторимый звук и Уфа навсегда. В продолжение истории с клипом «Bloody Water» я обещал сделать вам подгон, связанный с этим альбомом. Ловите: 50 эксклюзивных футболок в коллабе с брендом Home уже в продаже!

Буква "О" во всех коллекциях Home — очертания региона, который выберет покупатель. В нашей коллекции это силуэт моей родной Башкирии, стилизованный под обложку May 13, и принт с календарем на спине», – анонсировал Thomas Mraz выход коллекции. Цена одной хлопковой футболки – 2500 рублей. Заказать их можно на сайте музыканта.

Основатель бренда Home Иван Кожемякин когда-то разрабатывал дизайн одежды для уфимских вузов, а сегодня его футболки, худи и аксессуары носят в 50 регионах России и в 20 странах мира.