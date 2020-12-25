18+
  • Мода
  • Вещи

Thomas Mraz и уфимский бренд Home выпустили эксклюзивную коллекцию футболок

Уфимский музыкант Алмас Гатауллин в коллаборации с популярным брендом Home создал дизайн, вдохновленный треками, которые ассоциируются у него с родным городом.

  • thomasmr4z.com

  • thomasmr4z.com

  • thomasmr4z.com

«Альбом May 13 — это любовь, неповторимый звук и Уфа навсегда. В продолжение истории с клипом «Bloody Water» я обещал сделать вам подгон, связанный с этим альбомом. Ловите: 50 эксклюзивных футболок в коллабе с брендом Home уже в продаже!

Буква "О" во всех коллекциях Home — очертания региона, который выберет покупатель. В нашей коллекции это силуэт моей родной Башкирии, стилизованный под обложку May 13, и принт с календарем на спине», – анонсировал Thomas Mraz выход коллекции. Цена одной хлопковой футболки – 2500 рублей. Заказать их можно на сайте музыканта.

Основатель бренда Home Иван Кожемякин когда-то разрабатывал дизайн одежды для уфимских вузов, а сегодня его футболки, худи и аксессуары носят в 50 регионах России и в 20 странах мира.

Сделано в Башкортостане: 7 уфимских брендов, которые знают и любят далеко за пределами республики

Комментарии

Наши проекты